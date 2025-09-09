От 15 септември пускат за продажба новия турски автомобил

Кадър ТОГГ

Турският производител на електрически автомобили TOGG представи новия си модел T10F на изложението в Мюнхен. До края на месеца моделът с пробег до 623 км ще бъде достъпен на европейския пазар. Поръчките за автомобила в Турция започват от 15 септември, а в Германия - две седмици по-късно, предава "Аутомедия".

Електрическият автомобил TOGG T10F е лифтбек от D-класа с цена около 42 600 евро, който ще се конкурира с Tesla Model 3 и Volkswagen ID.7. Той е проектиран от известното италианско студио Pininfarina. Моделът има извит покрив, релефни страни и големи наклонени фарове. Автомобилът има нисък (0,24) аеродинамичен коефициент.

По цялата ширина на предния панел е разпънат четирисекционен дисплей, а друг сензорен екран заменя климатичните превключватели. Обемът на багажника е 500-1350 литра. Основната конфигурация включва адаптивен круиз контрол, автоматично спиране, поддържане на лентата на движение, разпознаване на пътните знаци и полуавтономни системи за шофиране. Опциите включват акустика с мощност 470 W и камери вместо огледала.

TOGG T10F ще се предлага в модификации със задно задвижване и мощност 218 к.с., и със задвижване на всички колела и мощност 435 к.с. Ускорението до 100 км/ч отнема съответно 7,5 и 4,1 секунди. Версията със задно задвижване се предлага с батерии с капацитет 52,4 и 88,5 кВтч, като пробегът е съответно 350 и 623 км. Версията със задвижване на всички колела е оборудвана само с по-голямата батерия и може да измине 530 км с едно зареждане. Бързото зареждане до 80% отнема 28 минути.

