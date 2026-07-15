От 16:45 ч. днес спират временно движението около Морска гара във Варна

Пиксабей

Във връзка с провеждането на концерт на Южния плаж днес, 15 юли, ще бъде въведена временна организация на движението в района на Морска гара. От 16:45 ч. на 15 юли до 00:30 ч. на 16 юли ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства по ул. „Вълноломна“ в участъка от кръстовището с бул. „Приморски“ до паркинга на пристанищната зона.

Водачите на автомобили, които посещават търговските обекти в свободната пристанищна зона, следва да използват входа и изхода от бул. „Приморски“, разположен срещу сградата на „Морска администрация“, съобщават от пресцентъра на общината. За достъп до търговските обекти в сградата на Морска гара автомобилите ще преминават през входа от бул. „Приморски“, през паркинга на Свободната пристанищна зона, по ул. „Вълноломна“ до паркинга на Морска гара и обратно.

При необходимост, с оглед безопасността и регулирането на трафика, ще бъде временно преустановявано движението и по бул. „Приморски“ в отсечката между кръговото кръстовище на жп гарата и кръстовището с ул. „Михаил Колони“.

Община Варна призовава жителите и гостите на града да предвидят повече време за придвижване, по възможност да използват алтернативни маршрути и да спазват указанията на контролните органи. Апелираме към всички участници в движението да проявят търпение, внимание и разбиране.

Редактор "Екип на Петел",

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