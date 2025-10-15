От 16 октомври Билла пуска прясно мляко 2 литра под 5 лева, филе Елена под 5 лева в Май Маркет, шунка Тандем под 9 лева във Фантастико

Няколко от водещите вериги обявиха брошурите си от 16 Октомври до 22 Октомври 2025

Билла

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Картофи 5кг – цена 3.25 ЛВ. 1.66€; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Пилешко филе XXL 1 кг – цена 10,99 лв.; Кроасан с масло От BILLA пекарна 54 г – цена 0,59 лв.; ЕКО МЕС Луканка Тракийска 2×230 г Цена за 1 бр. 6,99 лв.; САЯНА Кисело мляко 2% 2×400 г Цена за 1 бр. 1.59 лв. / 0,81€ Цена за 2 бр. без отстъпка – цена 1,59 лв.; ВЕРЕЯ Прясно Мляко 3% 2 л – цена 4,99 лв.; ТОДОРКА Лютеница 2 х 575 г Цена за 1 бр. 5,79 лв. / 2,96 € Цена за 2 бр. без отстъпка 11,58 лв. / 5,92 € – цена 5,79 лв. и много други.

Май Маркет

В новия каталог и брошура на Май Маркет ще откриете: ВАФЛИ Ная, Престиж, 21 бр/ опаковка, различни видове за 1 бр – цена 4,49 лв.; ЗЪРНЕНА ЗАКУСКА Нестле, 300 гр – 400 гр, различни видове за 1 бр – цена 7,49 лв.; ВАФЛА Вафелини/ Нусини, Милка, 31 гр/ 31,5 гр за 1 бр – цена 1,79 лв.; КРОАСАН 22 Карата, 52 гр/ 55 гр, различни видове за 1 бр – цена 0,55 лв.; ФРЕНСКА БАГЕТА Мантинга, 350 гр, различни видове за 1 бр – цена 4,19 лв.; САЛАТА СНЕЖАНКА Апетито, с пресни краставици за 1 кг – цена 9,89 лв.; ФИЛЕ ПИЛЕШКО Лудогорско Пиле, с марината Котани, охладено за 1 кг – цена 16,69 лв.; ФИЛЕ ПИЛЕШКО Сами – М, 280 гр, с панировка, различни видове за 1 бр – цена 4,99 лв.; ЛУКАНКОВ САЛАМ Наш вкус, 100 гр, Ф90, слайс, вакуум за 1 бр – цена 2,39 лв.; ЛУКАНКА ДЖУМАЙСКА, БАБЕК ДОМАШЕН Молерите, 220 гр за 1 бр – цена 9,89 лв.; СУШЕНИЦА Телешка, Орехите, 160 гр, вакуум за 1 бр – цена 7,69 лв.; ЛУКАНКА Резерва/ Смядовска СУШЕНИЦА 100 гр, ФИЛЕ ЕЛЕНА 80 гр, Орехите, слайс за 1 бр – цена 4,99 лв.; СУШЕНИЦА Добруджанска/ Чардака, 180 гр, Орехите, вакуум за 1 бр – цена 7,69 лв. и много други.

Фантастико

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Краве масло DEUTSCHE MARKENBUTTER 250 г – цена 4,49 лв.; Шунка ТАНДЕМ вакуум 2 бр. х 300 г – цена 8,98 лв.; Гел за пране PERSIL 2 бр. х 2.97 л – цена 44,98 лв.; Бисквити BORN WINNER шоко брауни без добавена захар 100 г – цена 2,99 лв.; Гъби бели печурки тарелка, 250 г – цена 1,79 лв.; Ръжено рогче с маслини 60 г – цена 0,48 лв.; Протеинов чипс € JOXTY различни видове 40 г; 50 г – цена 2,29 лв. и много други.

