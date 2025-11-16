От 17 ноември Лидл пуска нов винтоверт за 63,99 лева, а Кауфланд Коледна елха за 45,99 лева

Пиксабей

Лидл и Кауфланд обявиха брошурите от 17 Ноември до 23 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Акумулаторен пробивен винтоверт Цена за бр. № 458674 – цена 63,99 лв.; Слънчогледово масло XXL 6 x 1 l/опаковка Редовна цена за 1 бр. – 3.29 ЛВ./1.68 € – цена 13,99 лв.; Silvercrest® Kitchen Tools 2 в 1 мултикукър и кухненски робот Цена за бр. № 419337 – цена 499 лв.; Свинско контрафиле Цяло парче ≈ 3.7 kg/опаковка Цена за kg – цена 7,99 лв.; Silvercrest® Kitchen Tools Еър Фрайър С 8 програми и регулируема температура от 80 до 200° C Цена за бр. № 467257 – цена 67,49 лв.; Silvercrest® Kitchen Tools Еър Фрайър С 8 програми и регулируема температура от 80 до 200° C Цена за бр. № 467257 – цена 37,49 лв.; Esmara Men® Яке От полар За него Цена за бр. № 487271 – цена 14,99 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: PEPSI/ 7-UP/ MIRINDA/ EVERVESS различни видове 1,5 л РЕТ – цена 1,39 лв.; Свински врат без кост кг Цена 7,99 ЛВ. / 4,09 € до 5 кг на покупка.; ЕЛЕНА Сирене от краве мляко 500 г – цена 7,99 лв.; OMO Гел различни видове 100 пранета – цена 23,99 лв.; NESCAFE Кафе капсули Dolce Gusto различни видове 30 бр. 168 – 210 г – цена 16,49 лв.; Помпа за вода с USB зареждане, за бутилки 3 – 19 л – цена 4,99 лв.; Босилек, Мащерка или Розмарин 1 връзка – цена 1,49 лв.; Коледнa елха в саксия Ø20 см, височина: 70-100 см бр. – цена 45,99 лв.; Коледна звезда с брокат Cтайно растение Ø10,5 cм бр. – цена 5,99 лв.; Миникактус с коледна декорация в керамика Стайно растение Ø6 см бр. – цена 5,99 лв.; Бромелия в керамика Стайно растение Ø12 см бр. – цена 21,99 лв.; Цветна орхидея Фаленопсис Стайно растение различни цветове оцветена допълнително Ø12 см бр. – цена 21,99 лв.; Орхидея Фаленопсис в керамика Стайно растение Ø9 см бр. – цена 14,99 лв. и много други.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!