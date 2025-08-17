От 18 август: Цената на български продукт в Кауфланд побърка България

Кадър Фб, Д. Я.

Нов и изцяло български сорт люти чушки „Български дух“ вече могат да бъдат намерени във всички хипермаркети на Kaufland в страната.

Цените обаче станаха обект на дискусия в социалната мрежа.

"Люти чушки в Кауфланд от 18 август на цена от 16 лева, 30 лв., 35 лв. и ... 99,67 лв. за килограм!!! - добри сортове, но колко да са добри на тази цена!!!?", пише гражданка.

"Много люти!!!", отговаря друг.

"Ще си купя, щом са люти", посочва втори.

Кауфланд обяви преди дни, че стартира партньорство с българските производители Hot Farm, които ще осигурят за клиентите на веригата свежи и качествени изкушения за любителите на пикантния вкус, предаде Актуално.

От оранжериите на Hot Farm директно до рафтовете в хипермаркетите - първите чушки от новата реколта на лютата ферма край село Страшимирово носят свежестта, цвета и огнената нотка, която само родното производство може да даде. Сред тях изпъква гордостта на стопанството – изцяло българският сорт „Български дух“, създаден и отглеждан у нас с внимание и търпение, балансиращ между наситен вкус и премерена лютивина.

Историята на Hot Farm започва през 2011 г. във варненското село Страшимирово, когато Христо Родинов решава да превърне страстта си към тропическия лют плод в професия. Днес базата за отглеждане е в село Горен Чифлик, където на площ от около 20 декара се отглеждат над 80 сорта люти чушки. Всяка чушка се подбира ръчно според цвета, аромата и зрелостта ѝ – подход, който гарантира високо качество и автентичен вкус.

„За нас партньорството с Kaufland България означава по-устойчиво планиране, достъп до нови клиенти и възможност да разширим производството си. Но най-вече е признание за труда ни и мотивация да развиваме модерно родно земеделие с човешко лице“, споделя Славена Родинова, част от семейния екип. Плановете за първата година включват реализация на 30–40% от суровината именно в магазините на ритейлъра.

Любителите на пикантните вкусове вече могат да открият „Български дух“, „Халапеньо“, „Нага“, „Каролина Рийпър“ и други сортове на щандовете с пресни зеленчуци в Kaufland и да внесат лятно настроение и български характер във всяка рецепта – от свежи салати и домашни сосове до гурме ястия за специални поводи.

