От 18 май автобусите №109 и №409 във Варна с летни разписания

снимка: Фейсбук, Градски транспорт Варна

Във връзка с приключване на строително-монтажните дейности по проект на „ВиК – Варна“ ООД и планираното възстановяване на движението в северното платно на бул. „Княз Борис I“ (в посока КК Златни пясъци) в участъка от кръговото кръстовище при Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна до ул. „Юлен“, считано от 18 май автобусна линия №409 преминава към изпълнение по летни разписания, като маршрутът на линията се удължава до крайна спирка „Република“ в КК „Златни пясъци“.

От същата дата автобусна линия №109 също ще се обслужва по летни разписания, като се преустановява обслужването на спирка „Република“. Разписанията на двете автобусни линии ще се изпълняват както в делнични, така и в празнични дни, както следва:

линия №409

- от спирка „Сладкарски цех“ (гр. Аксаково) от 06:00 ч. до 23:00 ч.

- от спирка „Република“ (КК „Златни пясъци“) от 06:00 ч. до 23:00 ч.

линия №109

- от спирка „ЖП гара“ от 05:50 ч. до 21:35 ч.

- от спирка „Панорама“ от 06:40 ч. до 22:30 ч.

