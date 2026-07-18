От 18 юли 1972 г. в НРБ всички лекари стават държавни, а пациентите се лекуват безплатно

Пекселс

На 18 юли 1972 г. Държавният съвет на Народна република България издава указ за забрана на частната лекарска и стоматологична практика. С този акт Държавата става единствен работодател за всички медицински кадри в страната и монополизира здравеопазването. Пациентите получават конституционно право на достъп до безплатни медицински услуги.

Забраната променя изцяло здравеопазването в страната. Национализацията води до закриване на всички частни кабинети или прехвърлянето им към държавните здравни служби. Медицинското оборудване става държавна собственост.

Държавата решава къде ще работи всеки лекар. Пациентите губят правото да избират своя личен лекар свободно.

С монополизирането на здравеопазването, липсата на конкуренция и пазарни механизми по-късно води до недостиг на някои лекарства и консумативи.

Забраната стимулира неформалните плащания „под масата“, размяна на услуги и търсене на „връзки“ за по-добро лечение.

Това е изключително важен момент от историята на здравеопазването в България, който бележи пълното установяване на социалистическия модел на безплатна и изцяло държавна медицина (известен като модела „Семашко“).

Тази забрана остава в сила в продължение на почти две десетилетия. Тя е отменена едва след падането на комунистическия режим, в началото на 1990 г., когато частната лекарска практика в България е възстановена.

Още от по-важните събития, случили се през годините на днешния 18 юли:

1332 г. – В Битката при Русокастро българската армия, начело с цар Иван Александър, нанася поражение на византийската, ръководена от император Андроник III Палеолог.

1334 г. – Епископът на Флоренция освещава основите на новата кампанила (камбанария) на катедралата Санта Мария дел Фиоре, проектирана от италианския художник Джото.

1789 г. – Робеспиер се присъединява към идеите на Френската революция.

1870 г. – Ватикана обявява догмата за непогрешимостта на папата по въпросите на морала и вярата.

1899 г. – Открита е железопътната линия Роман – Плевен (83 km).

1921 г. – Албер Калмет и Камий Герен откриват първата противотуберкулозна ваксина.

1925 г. – Адолф Хитлер издава първия том на „Моята борба“.

1932 г. – Турция е приета за 56-и член на Лигата на нациите.

1936 г. – С преврат в Испанско Мароко започва Гражданската война в Испания.

1942 г. – Втора световна война: В Германия са извършени успешни изпитания на първия реактивен изтребител – Messerschmitt Me 262.

1943 г. – Втората световна война: Състои се единствената битка между дирижабъл и подводница – край бреговете на Флорида (САЩ), между американския дирижабъл К-74 и германската подводница U-134, дирижабълът е свален, при което един член на екипажа му се удавя.

1947 г. – 64 Правителство на България въвежда държавен монопол върху производството на спиртни напитки.

1947 г. – Кралят на Великобритания Джордж VI подписва закон, съгласно който се признава независимостта на Британска Индия.

1954 г. – В Нюпорт (щат Род Айлънд, САЩ) се провежда първият фестивал на джазовата музика.

1956 г. – Несебър е обявен за архитектурно-исторически резерват.

1968 г. – В Санта Клара (Калифорния) е създадена компанията Intel – най-големият производител на микропроцесори за персонални компютри.

1968 г. – Комунистическият лидер на Чехословакия Александър Дубчек издига лозунга Социализъм с човешко лице, с което той е приет за дисидент сред лидерите в Социалистическия лагер.

1971 г. – С обединение на емирствата Абу Даби, Дубай, Шарджа, Ум ал-Куейн, Аджман и Фуджейра се създава държавата Обединени арабски емирства.

1972 г. – С Указ на Държавния съвет е забранена частната лекарска практика в Народна република България.

1974 г. – Край град Константинов (Полша) е издигнато най-високото съоръжение в света – радиомачта с височина 646,38 m (рухва на 10 август 1991 г.)

1976 г. – На Летните олимпийски игри в Монреал Надя Команечи става първият атлет, който постига максималните 10 точки по гимнастика.

1992 г. – Рождената дата на Васил Левски е обявена за празник на град Левски.

1994 г. – В Буенос Айрес е извършен атентат срещу Еврейския център, при което са убити 85 души и над 200 са ранени.

1994 г. – Основан е футболен клуб АЕК Ларнака.

1996 г. – Самолет Боинг-747 на американската авиокомпания Trans World Airlines, пътуващ по дестинацията Ню Йорк – Париж, катастрофира след излитането си, загиват всичките 230 души на борда.

1997 г. – Рождената дата на Васил Левски за първи път се чества като празник на град Карлово.

1998 г. – Около 3000 души загиват в Папуа Нова Гвинея в резултат на цунами.

2012 г. – На Летище Бургас е извършен бомбен атентат срещу автобус с израелски туристи, при което са убити 7 души и 32 са ранени.

2013 г. – Официално е открит мемориал на Летище Бургас в памет на загиналите при бомбения атентат година по-рано.

Редактор "Екип на Петел",

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