От 2 до 4 септември заради ремонт ще се спира движението по участък на АМ "Хемус"

снимка: АПИ

През следващата седмица - от 2 до 4 септември, за ремонт на асфалтовата настилка поетапно ще се ограничава движението в двете посоки по пътна връзка „Прелог“ на АМ „Хемус“ в участъка на територията на област Ловеч, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 2 септември /вторник/, от 8 ч. до 18 ч. затворена за преминаване ще е връзката в посока Русе. Обходният маршрут за шофьорите, които пътуват към Русе ще е по АМ „Хемус“ до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница – Български извор /при 87-и км/, след което ще продължават по път III-103 през с. Златна Панега.

На 3 и 4 септември между 8 ч. и 18 ч. ще бъде ограничено движението в посока София по пътната връзка. Трафикът за столицата ще се пренасочва по обходен маршрут: по път I-3 Бяла – Ботевград до пътен възел „Ябланица“ /при 74-и км/, където е връзката с АМ „Хемус“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!