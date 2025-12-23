От 2 януари Турската централна банка официално премахва българския лев

снимка: Булфото

С решение на Турската централна банка, публикувано на 20 декември в Държавен вестник, финансовата институция обяви, че от 2 януари 2026 г. официално премахва българския лев от списъка си с търгувани валути, съобщава електронното издание на в. „Хюриет“, цитирани от БТА.

В решението на Банката се посочва, че причината то да бъде взето е преминаването на България към еврото от 1 януари 2026 г.

