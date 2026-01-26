От 20 до 160 евро за вечеря в ресторант в Европа

Снимка Пиксабей

Средната стойност на вечеря с три ястия за двама души в ресторант от среден клас в Европа се движи в много широк диапазон – от приблизително 20 до 160 евро, сочи проучване на платформата FerryGoGo за 2026 г. Изследването разглежда разходите за хранене без включени напитки и служи като показател за общото ценово равнище в различните европейски дестинации, цитира БТА.

Сред държавите с най-високи цени за подобна вечеря през 2026 г. са Швейцария, където средната стойност достига 107,24 евро, и Дания с 93,69 евро. След тях се нареждат Люксембург със средна цена от 90 евро и Норвегия, където вечерята струва около 77,96 британски лири или приблизително 89,86 евро. Нидерландия, Ирландия, Финландия и Белгия попадат в една ценова група с разходи около 80 евро. В някои швейцарски градове, като Лугано и Цуг, цената на вечеря за двама може да достигне до 160 евро.

В противоположния край на класацията са най-достъпните дестинации, като преобладават страни от Югоизточна Европа и Балканите. Най-ниска средна цена е регистрирана в Косово – около 20 евро за вечеря за двама. Следват Северна Македония с 24,38 евро, Молдова с 30,32 евро, Босна и Херцеговина с 30,75 евро и Сърбия, където средната стойност е 38,34 евро.

Хърватия заема приблизително средно място в европейската ценова скала, като вечеря за двама в страната струва около 60 евро. На сходно равнище са Литва, Латвия и Франция. Германия е малко по-скъпа със средна цена от 65 евро, докато Испания и Словения остават по-достъпни с около 50 евро за вечеря за двама. Същата сума се заплаща и в Гърция, в Черна гора цената е с пет евро по-ниска, а в Румъния и Албания тристепенно меню за двама възлиза средно на около 41 евро – с едно евро повече в сравнение с България.

Платформата FerryGoGo ежегодно анализира разходите за пътуване в Европа, включително транспорт, настаняване и ежедневни харчове, като храненето в ресторанти се счита за един от най-бързите ориентири за ценовото равнище на дадена държава за туристите. Обикновено по-високите цени на храната са съпътствани и от по-скъпи напитки, кафе и нощувки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!