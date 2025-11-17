От 20 ноември започва работа "Зелената зона" във Варна

снимка: Община Варна

От 20 ноември 2025 г. във Варна започва да функционира новата зона за платено паркиране „Зелена зона“. От тази дата потребителите ще бъдат таксувани чрез изпращане на SMS на номер 1353 или чрез мобилното приложение Mpark, съобщиха от общинската администрация.

От там припомнят, че скоро изтича двумесечният гратисен период, който бе даден на гражданите, за да могат да подадат документите си за абонамент. До 17 ноември регистрираните абонаменти за „Зелена зона“ са 10 600, от които 1850 са за подзона 7 – кв. „Чайка“, обясни директорът на Общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“ Добромир Арнаудов. Той посочи, че наличните паркоместа в „Зелена зона“ са малко над 10 200, като са обособени 580 места за хора с увреждания. Арнаудов направи аналог със „Синя зона“, където наличните паркоместа са 9 600, а регистрираните абонаменти - 14 500 броя.

Продължава приемането на документи онлайн чрез Портала за управление на абонаменти за локално платено паркиране (https://portal.varnaparking. bg/bg/), както и в двата центъра за административно обслужване – на ул. „Александър Рачински“ 29 и в офиса в Двореца на културата и спорта, с работно време от 8:30 до 17:30 ч. в делнични дни.

От днес е в ход и опресняването на хоризонталната маркировка в „Зелена зона“. За улеснение на гражданите вече е в сила нова функция в мобилното приложение Mpark – онлайн заплащане за „разскобване“, каза още Арнаудов.

„Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой ще бъде до 5 часа без прекъсване. Таксата за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или мобилното приложение. С Mpark има възможност за заплащане на 30 минути престой - 0,50 лв., както и 16 лв. за целия ден. За живущите абонаментът е 5 лв. на месец за първи автомобил или 55 лв. за година (110 лв. за втори), за търговците – 100 лв. месечно, а за служебен абонамент – 250 лв. месечно. Електромобилите паркират безплатно както в „Синя“, така и в „Зелена зона“.

Обособената „Зелена зона“ включва 7 подзони между бул. „Васил Левски“ и „Синя зона“ със следните граници:

- подзона 1, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Христо Ботев“, ул. „Кракра“, ул. „Иван Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Академик Фьодор Успенски“, ул. „Вл. Димитров- Майстора“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“;

- подзона 2, която включва и се ограничава от булеварди и улици: ул. "Кракра", ул. „Проф. П. Стоянов“, бул. „В. Левски“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Беласица“;

- подзона 3, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Вл. Варненчик“, бул. „В. Левски“, бул. „Сливница“, ул. „Дрин“;

- подзона 4, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Сливница“, бул. „В. Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“;

- подзона 5, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Цар Освободител“, бул. „В. Левски“, бул. „Царевец“, бул. „Ген. Колев”, бул. „Чаталджа“, ул. „Братя Бъкстон“, ул. „Битоля“;

- подзона 6, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Царевец“, бул. „В. Левски“, бул. „Осми Приморски полк“;

- подзона 7, която включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Осми Приморски полк“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“, ул. „Никола Вапцаров“.

Община Варна призовава гражданите и гостите на града да се отнасят с толеранс към служителите на ОП “Общински паркинги и синя зона“, които са на терен и изпълняват своите служебни задължения.

