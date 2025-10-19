От 20 октомври лютеница в Кауфланд под 4 лева, Лидл пуска екзотичен плод от другия край на света под 5 лева,

Кадър Кауфланд

Лидл и Кауфланд обявиха брошурите си от 20 октомври понеделник.

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Devin Минерална или изворна вода 6 x 1.8 l/ опаковка – цена 4,65 лв.; Свински врат без кост Цяло парче ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg – цена 8,49 лв.; Кисело мляко XXL 3.6% масленост 500 g/опаковка В асортимента и 400 g за 1.29 ЛВ./0.66 € – цена 1,29 лв.; Silvercrest® Пилинг за дрехи Цена за бр. № 491719 – цена 6,99 лв.; Сладолед на клечка Ванилия 120 ml/опаковка – цена 0,99 лв.; Шунка От пуешки или пилешки гърди Нарязана 200 g/опаковка – цена 4,69 лв.; Свински кренвирши Варенопушени 750 g/опаковка – цена 7,99 лв.; Nescafé Разтворимо кафе 3 в 1 Класик 15.5 g/опаковка – цена 0,35 лв.; Свинско месо В собствен сос Различни видове 300 g/опаковка – цена 4,69 лв.; Авокадо Произход: Перу 700 g/опаковка Цена за 1 kg – 7.13 ЛВ./3.65 € – цена 4,99 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Хляб Добруджа нарязан с жива закваска 500 г (1 кг = 1,98ЛВ.) (1 кг = 1,01€) – цена 0,99 лв.; БОЖЕНЦИ Кисело мляко 2,2% масленост 40 – цена 1,29 лв.; ОЛИНЕЗА Лютеница традиционна фино смляна 520 г – цена 3,99 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 2 в 1 или 3 в 1 различни видове 8 – 17 г – цена 0,29 лв.; МОРЕНИ MAXX Тунквана вафла 49 г – цена 0,89 лв.; Хризантема Деко Градинско растение Ø23 см бр – цена 19,99 лв.; Растение Хелоуин в метална саксия Стайно растение Ø12 см бр. – цена 13,99 лв.; Букет лалета различни цветове 35 см 7 лалета в букет – цена 9,99 лв.; Орхидея Фаленопсис Стайно растение Ø12 см бр. – цена 13,99 лв.; Фикус Бенджамин Стайно растение Ø14 см бр. – цена 14,99 лв.; Миникалуна Градинско растение Ø6 см бр. – цена 13,99 лв.; Филе Елена от свинско контрафиле сушено около 40 дни подправено с чубрица и черен пипер кг – цена 32,99 лв. и много други.

