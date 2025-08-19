От 2014 г. до днес във Варна: 317 бебета проплакаха благодарение на програмата за двойки с репродуктивни проблеми

Пиксабей

317 бебета са родени от 2014 г. до август 2025 г. благодарение на Програмата за отпускане на финансова помощ от Община Варна за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми. 167 от новородените са момчета, а 150 - момичета.

От началото на тази година с подкрепата на Община Варна са родени 40 бебета, 21 от които са момичета и 19 момчета, съобщават още от общинска дирекция „Здравеопазване“ и допълват, че сред тях има пет двойки близнаци.

Инвитро програмата на Община Варна, която осигурява финансиране за двойки с репродуктивни проблеми, е посочена като добра практика в категория „Социална отговорност“ от Института по публична администрация (ИПА). Варна е една от първите общини внедрили програмата за финансово подпомагане за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!