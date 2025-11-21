От 2026 г. в България ще се произвежда тази кола

Кадър Грейт Уол

Новата Ora 5 на Great Wall Motor (GWM) ще е моделът, с който най-вероятно ще се възобнови автомобилното производство в България още догодина, научи Automedia.bg. Още през април Паркър Ши, президент на GWM International, потвърди в специално интервю пред нас, че преговорите с българския партньор са напреднали. Към ноември 2025 те са всъщност пред приключване, макар все още да няма подписан официален договор, разбрахме от източник, запознат с процеса, пише Аутомедия Инвестор.

За Европа - с избор между бензин, хибрид и електрическо задвижване

бGWM е твърдо решена да възобнови европейската си експанзия догодина и ще лансира поне 7 нови модела и версии до идното лято, потвърдиха от компанията. Те ще са както чисти електромобили и плъг-ин хибриди, така и пълни хибриди (HEV) и класически бензинови модели. Първата от тези седем премиери ще е на новата Ora 5, която бе показана за пръв път преди месец и половина в Гуанджоу.

След кросоувъра ще има хечбек и комби

На китайската си премиера моделът бе представен като кросоувър, но всъщност ще се предлага в няколко версии. Нова модулна платформа, която позволява не само всякакви типове задвижване, но и няколко различни типа каросерии. В Европа Ora 5 ще дойде като SUV и хечбек през лятото на 2026, а през 2027 към гамата ще се добави и комби модел с по-голяма дължина.



Ora 5 ще се предлага с няколко цветови варианта за интериора

Производството почти сигурно ще е в Баховица

Производството в България ще бъде в завода в Баховица край Ловеч, собственост на "Българска автомобилна индустрия", вносителя на GWM у нас. В началото на миналото десетилетие там се сглобяваха малките автомобили от гамата Voleex, а по-късно - и кросоувърите Haval и пикапът Steed. Производството бе прекратено, когато Great Wall реши да замрази временно европейските си операции, докато подмени изцяло гамата си. Междувременно заводът си остава напълно функционален и наскоро в него бяха дооборудвани 120 броя от пикапа Poer за нуждите на голямо дружество от енергийния сектор. Попълването на персонала също не би трябвало да е сериозен проблем на фона на няколкото затворени завода на автомобилни доставчици в региона. Само закриването на фабриката за кабели на Leoni в Плевен остави на улицата 1300 души.

