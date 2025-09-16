От 2026 г. влиза в сила в ЕС: Всички бусове с тахографи

Пиксабей

Световната асоциация за автомобилен транспорт (IRU) стартира план за въвеждане на задължителни тахографи за леки търговски превозни средства с тегло от 2,5 до 3,5 тона при трансграничен транспорт в рамките на ЕС. Промяната ще влезе в сила от 1 юли 2026 година. Досега подобни устройства за записване на работното време и времето за почивка на водачите бяха задължителни само за тежкотоварните превозни средства. Сега тахографите ще бъдат задължителни и за цялата група леки търговски превозни средства – камиони с плоска платформа, микробуси и ванове.

Според изданието Trasporto Europa, което цитира IRU, се очаква около три милиона превозни средства да бъдат прехвърлени на новото ниво на контрол върху режима на работа и почивка по европейските пътища. Това ще наложи ранна адаптация от страна на шофьорите и компаниите. Промените са насочени към спазване на разпоредбите за времето за шофиране и почивка, както и правилата за командировки на водачите. Приоритет е инсталирането на интелигентни тахографи от второ поколение на лекотоварните превозни средства.

За да се предотвратят потенциални санкции, IRU стартира план за готовност. „Нашата цел е да гарантираме, че шофьорите и фирмите са не само информирани, но и правилно екипирани, за да спазват правилата. Става въпрос за защита на работните места, избягване на глоби и гарантиране на ефективността на трансграничната логистика“, обясни Ралука Мариан, директор на IRU за Европейския съюз.

Най-трудното изпитание ще бъде оборудването на превозните средства с най-новото поколение интелигентни тахографи. Опитът от миналото показва, че забавянията в адаптацията вече са довели до недостиг на устройства и безкрайни опашки в оторизираните сервизи. Без предварителна подготовка съществува реален риск от парализа за микробусите и вановете, използвани в трансграничния трафик. Освен това, повечето шофьори на леки търговски превозни средства никога не са се сблъсквали с разпоредбите за шофиране и почивка.

Ето защо IRU настоява за необходимостта от програми за повишаване на осведомеността и целенасочени курсове за обучение. От септември тази година асоциацията стартира план за онлайн семинар с участието на оператори и институции от цяла Европа. Инициативата включва представители на Европейската комисия, Европейската администрация по труда, общността на инспекционните органи (CORTE), както и експерти от национални и секторни асоциации.

Планът на IRU вече включва редица конкретни действия: обучителни семинари, изготвяне на ръководства за експлоатация и постоянен диалог с европейските институции и контролни органи, за да се гарантира хармонизираното прилагане на новите правила. Това е стъпка, която цели да защити както водачите, така и компаниите, като същевременно осигури по-голяма безопасност и ефективност на европейските пътища.

