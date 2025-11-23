От 2026 година Юбер и Болт влизат в България

Кадър Dllu, Уикипедия

Очаква се през 2026 г. международните платформи за споделено пътуване Uber и Bolt да навлязат на софийския пазар – новина, която вече предизвиква оживени дискусии в обществото. Прогнозата идва от предприемача Оги Попов, основател на компанията за превози Volt, който публикува анализа си във Фейсбук, пише Блиц.

Според Попов двата гиганта вероятно ще стъпят в София чрез придобиване на вече съществуваща местна компания. В първите месеци клиентите ще поръчват през приложенията на Uber или Bolt, но реално ще бъдат обслужвани от традиционните жълти таксита.

„Таксиметровите шофьори, които толкова не искаха това да се случи, просто ще са оставени пред свършен факт“, коментира той.

- Очаква се конкуренцията да бъде основно маркетингова.

- Uber и Bolt ще използват значителни финансови ресурси за агресивни промоции и бонуси.

- Примерът от Букурещ е показателен: след навлизането на платформите броят на традиционните таксита е спаднал от 15 000 до 6000, а голяма част от шофьорите са преминали към новите системи.

Анализът на Попов сочи, че софийските таксиметрови фирми са изправени пред дилема:

- Да си партнират с новите играчи и да запазят част от бизнеса си.

- Да рискуват изчезване или да бъдат сведени до маргинална роля на пазара.

Въпреки очакваната доминация на Uber и Bolt, Попов вижда шанс за компании, които залагат на качеството. Той посочва примера на румънската Blue, която оперира само с автомобили Tesla и успява да се развива успешно въпреки конкуренцията. Подобна стратегия планира и Volt – фокус върху подбор на кадри и високо ниво на обслужване.

Публикацията на Попов предизвика стотици коментари:

- Оптимистите приветстват новината като шанс за по-качествени и достъпни услуги и край на монопола на местни фирми.

- Скептиците предупреждават, че моделът на платформите включва първоначално ниски цени и бонуси, последвани от рязко увеличение на комисионите за шофьорите – до 40–50%. Това, според тях, може да доведе до експлоатация и спад в качеството на услугата в дългосрочен план.

Навлизането на Uber и Bolt в София през 2026 г. обещава да бъде фундаментална промяна за таксиметровия сектор. Дали това ще доведе до по-добри услуги за клиентите или до нови предизвикателства за шофьорите – предстои да видим. Едно е сигурно: пазарът няма да остане същият.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!