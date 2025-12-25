От 2026 година въвеждат нови правила за колите втора ръка

Пиксабей

Европейският съюз е напът да разтърси из основи пазара на употребявани автомобили, подготвяйки мащабна законова офанзива, която ще превърне покупко-продажбата на "втора ръка" возила в истинско предизвикателство, предаде Факти и 24 часа. Новият регламент за превозните средства в края на жизнения им цикъл (ELV), който се очаква да влезе в сила през 2026 година, цели да сложи край на ерата на "автомобилите фантоми" и неконтролираната търговия с амортизирани коли. Така времената, в които просто прехвърляхме в КАТ стария си дизел, изглеждат преброени.

В основата на промените стои въвеждането на т.нар. „дигитален паспорт на превозното средство“. Тази технологична иновация ще бъде безпощадна към всякакви опити за прикриване на реалното състояние на колата. В него ще се съхранява цялата „биография“ на автомобила – от сервизната история и ремонтите до точния брой изминати километри. Ех, край на манипулираните километражи, които досега бяха публична тайна на всеки автопазар! Този цифров отпечатък ще гарантира прозрачност, но и ще наложи сериозна административна тежест върху частните продавачи и дребните търговци.

Една от най-спорните точки в новия регламент е дефинирането на това кога една кола престава да бъде „употребяван автомобил“ и се превръща в „отпадък“. Критериите са строги: ако двигателят, скоростната кутия или спирачната система са безнадеждно повредени и ремонтът им надхвърля пазарната стойност на автомобила, той автоматично отива за скрап. Брюксел иска да спре износа на опасни и силно замърсяващи коли към държави извън общността, като по този начин затвори цикъла на рециклиране в рамките на ЕС.

За купувачите тези нови правила са нож с две остриета. От една страна, рискът да попаднете на „котка в чувал“ намалява до минимум благодарение на сертификатите за рециклируемост и подробните технически досиета. От друга страна обаче, експертите предупреждават, че допълнителните изисквания към търговците неизбежно ще доведат до скок в цените. Предстои да видим как пазарът в България ще абсорбира тези промени, но едно е сигурно – правилата на играта се променят радикално и всеки, който планира сделка с кола втора ръка, трябва да бъде нащрек.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!