От 2027 г. за всички плащания в брой над 3 хиляди евро искат лична карта, 10 000 евро става таванът за плащане в брой
От юли 2027 г. при еднократно плащане в брой над 3 000 € търговецът ще бъде длъжен: да ви поиска документ за самоличност, да запише целта на плащането, да съхранява данните пет години, предаде lentata.com, позовавайки се на евродепутатката от "Възраждане" Рада Влайкова..
Това е част от новата европейска директива за борба с прането на пари AMLR (EU 2024/1624).
На практика всеки продавач, търговец или частно лице, се превръща в контролен орган.
Ако купите нещо за „подарък“, което изглежда „съмнително“ за продавача, той може да бъде задължен да ви докладва.
Ако разделите 3 200 € на две плащания под прага, това е наказуем опит за заобикаляне.
По-малко от 0,1% от всички установени случаи на пране на пари са под 10 000 €.
Основните канали са крипто, офшорни сметки и нелегални трансфери, не кешът на обикновените граждани.
Информацията е вярна и произтича от новия пакет законодателство на ЕС за борба с изпирането на пари (AML Package).
Конкретното изискване е заложено в Регламент (ЕС) 2024/1624 (AMLR), който е пряко приложим във всички държави членки, включително България.
Ето какво гласят новите правила:
|Изискване
|Праг
|Идентификация с документ за самоличност (Customer Due Diligence – CDD)
|При извършване на случайна сделка в брой на стойност най-малко 3 000 евро или тяхната равностойност в друга валута.
|Абсолютен лимит за плащане в брой
|10 000 евро. Плащания в брой над този лимит са забранени.
