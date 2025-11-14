От 2027 г. за всички плащания в брой над 3 хиляди евро искат лична карта, 10 000 евро става таванът за плащане в брой

Пиксабей

От юли 2027 г. при еднократно плащане в брой над 3 000 € търговецът ще бъде длъжен: да ви поиска документ за самоличност, да запише целта на плащането, да съхранява данните пет години, предаде lentata.com, позовавайки се на евродепутатката от "Възраждане" Рада Влайкова..

Това е част от новата европейска директива за борба с прането на пари AMLR (EU 2024/1624).

На практика всеки продавач, търговец или частно лице, се превръща в контролен орган.

Ако купите нещо за „подарък“, което изглежда „съмнително“ за продавача, той може да бъде задължен да ви докладва.

Ако разделите 3 200 € на две плащания под прага, това е наказуем опит за заобикаляне.

По-малко от 0,1% от всички установени случаи на пране на пари са под 10 000 €.

Основните канали са крипто, офшорни сметки и нелегални трансфери, не кешът на обикновените граждани.

Информацията е вярна и произтича от новия пакет законодателство на ЕС за борба с изпирането на пари (AML Package).

Конкретното изискване е заложено в Регламент (ЕС) 2024/1624 (AMLR), който е пряко приложим във всички държави членки, включително България.

Ето какво гласят новите правила:

Изискване Праг Идентификация с документ за самоличност (Customer Due Diligence – CDD) При извършване на случайна сделка в брой на стойност най-малко 3 000 евро или тяхната равностойност в друга валута. Абсолютен лимит за плащане в брой 10 000 евро. Плащания в брой над този лимит са забранени.

