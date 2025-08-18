От 22 август забравете да влизате в морето

Пиксабей

Студен фронт носи бури и градушки

Студен атмосферен фронт ще премине над България от понеделник следобед, носейки мощни гръмотевични процеси с интензивни валежи и висок риск от градушка. Най-засегнати ще бъдат Западна и Централна България, както и части от Североизтока до късно през нощта, предаде Дунав мост.

Според метеорологичните прогнози, във вторник обстановката ще остане динамична, но гръмотевичните валежи ще се преместят в Югозападна, Централна и Източна България. В сряда се очакват само кратки сутрешни мъгли, а по планините и в Източна България ще има временни заоблачавания с възможен незначителен валеж.

Захлаждането ще се усети първо в Западна и Централна България в понеделник, където температурите ще паднат под 30 градуса. На изток термометрите все още ще показват до 35 градуса. Във вторник и сряда в цялата страна ще се измерват между 26 и 31 градуса.

Според ранните прогнози в последните 10 дни на август ще преобладава слънчево време със серия преминаващи смущения. Такива се очертават около 23-25 август, след това около 28 август и в последния ден на месеца с усилване на северозападните ветрове и условия за кратки летни бури.

В повечето дни до края на месеца дневните температури ще са между 30 и 35 градуса. По-хладно ще бъде в дните 18-20 и 24-25 август, а по-топло към 21-22 и 27-28 август.

Черноморието ще посреща приветливо слънчево време с динамична облачност през повечето дни. Част от преминаващите смущения ще засегнат крайбрежието с условия за кратки локални валежи с гръмотевици във вторник, 19 август, и около предстоящите почивни дни.

Преобладаващите дневни температури ще са около и под 30 градуса, като ще се понижат за кратко около 25 август.

Морето ще е сравнително спокойно в първата половина на седмицата, но от 22 август, в продължение на няколко дни, ще се вдигнат по-високи вълни по откритите плажове на южните брегове.

