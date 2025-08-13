От 22 ч. днес спират движението в тунел на магистрала "Струма"

снимка: АПИ

На 13 и 14 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за Кулата на тунел „Големо Бучино“ на АМ „Струма“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 22:00 ч. на 13 август /сряда/ до 06:00 ч. на 14 август /четвъртък/ ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 14 август от 22:00 ч. до 06:00 ч. на 15 август /петък/ в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към Кулата ще преминават в тръбата за София, където трафикът ще се осъществява двупосочно.

За да не се затруднява трафикът предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!