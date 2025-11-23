От 24 ноември Лидл пуска свински бут без кост под 6 лева, а Кауфланд коледен щолен под 8 лева

Кадър Лидл

Лидл и Кауфланд обявиха брошурите си от 24 Ноември до 30 Ноември 2025

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Agiva Антибактериални влажни кърпички С капак 2 x 72 бр./ опаковка В асортимента и 72 бр. за 3.25 ЛВ./1.66 € До 3 промопакета на клиент – цена 3,25 лв.; Лютеница Едромляна 4 x 310 g/ опаковка В асортимента и 310 g за 3.29 ЛВ./1.68 € До 3 промо- пакета на клиент – цена 6,58 лв.; Смядовска луканка XXL Нарязана 300 g/опаковка В асортимента и 150 g за 5.99 ЛВ./3.06 € До 3 промопакета на клиент – цена 5,99 лв.; Детско термобельо За момичета или момчета Цена за комплект № 486853, 486858 – цена 15,99 лв.; Свински бут без кост Цяло парче ≈ 4 kg/опаковка Цена за kg – цена 5,99 лв.; Кроасан с нуга пълнеж и лешникова поръска 85 g/бр. – цена 0,99 лв.; Закуска с ванилия От бутертесто С протеинов крем 90 g/бр. – цена 1,29 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Хамон Серано с нож и стойка 6,5 кг (1 кг = 21,53ЛВ.) (1 кг = 11,01€) – цена 139,90 лв.; CASTELLO Селекция сирена Дания 425 г (1 кг = 30,57ЛВ.) (1 кг = 15,63€) – цена 12,99 лв.; LINDT LINDOR Шоколадови бонбони различни видове 200 г – цена 9,79 лв.; МЕМО Баклава 700 г – цена 5,99 лв.; Коледен щолен 750 г – цена 7,99 лв.; FERRERO Шоколадови бонбони Prestige 246 г – цена 18,99 лв.; Фуетек различни видове 150 – 170 г – цена 4,99 лв.; МОЛЕРИТЕ Телешка луканка + Панагюрска луканка слайс 170 г + 80 г – цена 9,99 лв. и много други.

