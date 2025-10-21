От 24 октомври купувачите в Лидл взимат стоки за 100 паунда само за 20 паунда

Булфото

Интересна оферта пусна немската верига Лидл във Великобритания.

За ловците на изгодни покупки "Лидл" може да бъде истинска съкровищница, пише Метро.

Немската верига пусна във Великобритания т.нар. Мистериозни кутии.

Кутиите бяха пуснати за първи път през август 2024 г. и съдържаха всичко - от кафе машини до укулеле, масажни уреди и други.

Тази година купувачите могат да очакват и термоси, слушалки, фитнес уреди, стоки за дома и стоки на Лидл, като например маркови гумени ботуши.

Не знаеш какво имаш, докато не отвориш кутията.

Едно е сигурно обаче - съдържанието във всяка кутия ще струва общо над 100 паунда.

Още по-хубавото е, че кутиите ще струват само 20 паунда всяка, като всички приходи ще бъдат дарени на NSPCC в помощ на децата във Великобритания.

И има още един забавен момент - „купони за бонус артикули“ са скрити на случаен принцип в 150 от кутиите. Това отключва изненадваща премиум награда на стойност до 100 паунда, която може да включва гребна машина, фритюрник, прахосмукачка или телевизор.

Този път има общо 1500 мистериозни кутии те ще бъдат налични от 10:00 ч. на 24 октомври.

За да се сдобиете с такъв ще трябва да сте бързи, тъй като са налични само до изчерпване на количествата, а миналата година се разпродадоха за по-малко от час.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!