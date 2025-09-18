От 24 септември влиза в сила голяма промяна по пътя за Гърция

Кадър АПИ

Летните мерки за движение в Кресна ще отпаднат на 24 септември. Това е било решено на среща между общинарите и експерти от “Пътна полиция” и АПИ, пише “Труд”.

Връща се левия завой в центъра на Кресна, който бе забранен, за да облекчи летния трафик по пътя за Гърция. Освен това ще бъдат премахнати и разделителните колчета в града. Светофарът обаче остава.

Общинарите обяснили, че съоръжението гарантира безопасността на пешеходците.

За премахването на най-прочутия светофар в България имаше и подписка от местните хора с искане да се премахне. Шофьорите също изразиха мнение, че точно той предизвиква големите задръствания. От АПИ обясниха, че могат да го премахнат, но кметът на Кресна настоява да остане.

Сега общината е решила през учебните дни да се осигури безопасното преминаване на учениците от Средно училище “Св. Паисий Хилендарски” като при светофара ще има служител с жилетка, който ще ги превежда.

Отпадането на по-лекия режим е съобразено с последните празнични дни през септември около 22 септември, когато отново се очаква засилен трафик към Гърция. Последните тапи в района бяха миналата седмица. Местните хора са категорични, че трафикът ще се нормализира при завършването на обходния път.

