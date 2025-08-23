От 25 август затварят пътя за Гърция за 20 дни

Булфото

Ограничават преминаването през гранично контролно-пропускателния пункт Златоград - Термес. Това съобщиха пътуващи, след като гръцките власти поставиха уведомителна табела на граничния пункт.



Забраната ще важи от 25 август до 13 септември 2025 г., в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа, като само в неделя пътят ще работи нормално. Причината за забраната са строително-ремонтни дейности на гръцка територия.



Ограничението засяга един от най-натоварените маршрути между Родопите и Северна Гърция, използван както от туристи, така и от местни жители.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!