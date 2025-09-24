От 25 септември Метро, Билла и Фантастико обръщат играта

Пиксабей

Три вериги обявиха новите брошури

Билла

25 Септември – 01 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Краставици Градините в с. Първомай, с. Дъбово, с. Ветрен За 1 кг – цена 1,99 лв.; Кроасан с масло От BILLA пекарна 54 г – цена 0,59 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Прясно пиле клас А -21% 5.49 ЛВ. 2.81€ За 1 кг – цена 5,49 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Печено кюфте или кебапче От топлата витрина 16р. – цена 1,69 лв.; Свински бут без кост За 1 кг цена без BILLA Card 12,49 лв. / 6,39 € – цена 6,49 лв.; БОЛЯРЧЕ Краве сирене От деликатесната Витрина За 1 кг – цена 10,99 лв. и много други.

Метро от 25 Септември – 08 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: OLYMPUS Прясно краве мляко 3.7% МЕ=1 бр. х 1 л – цена 1,84 лв.; Сьомга филе с кожа МЕ=теглова разфасовка – цена 29,69 лв.; LENOR Омекотител различни аромати МЕ=1 бр. х 4 л – цена 18,98 лв.; METRO CHEF Прошуто Kото слайс МЕ=1 бр. х 500 г – цена 9,99 лв.; Салам Вентричина, Салам Милано, Салам Наполи слайс МЕ=1 бр. х 500 г – цена 11,39 лв.; PASLEK Моцарела настъргана МЕ=1 бр. х 1.5 кг – цена 21,99 лв. и много други.

Фантастико 25 Септември – 01 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Бурата ANTICA FATTORIA 125 г – цена 3,49 лв.; Гъби печурки тарелка, 250 г – цена 1,99 лв.; Краставици стерилизирани Ф ВКУС 680 г – цена 1,99 лв.; Пилешко филе ROSO охладено тарелка, кг – цена 16,99 лв.; Печена наденица с топено сирене, брой – цена 2,39 лв.; Гел за пране ARIEL Color 70 пранета 3,15 л – цена 28,99 лв.; Салам Милано; Наполи CITTERIO слайс, 70 г – цена 3,79 лв. и много други.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!