От 26 май до 13 юни военна техника ще се придвижва по пътна и жп мрежа заради "Ответен удар 26"

снимка: МО

Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни във връзка с участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ (“STRIKE BACK 26”). Учението ще бъде проведено на Учебен полигон „Корен“ край град Хасково, съобщават от Министерство на отбраната.

Формированията от ротационния контингент от Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО в България ще се придвижват от Учебен полигон „Ново село“ до Учебен полигон „Корен“ на 31 май и 1 юни.

Представителите на Въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Учебен полигон „Корен“ на 1 юни.

Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на Служба „Военна полиция“.

