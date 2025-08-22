От 27 август нов сериал тръгва по БТВ

Кадър БТВ

"Срещнах те случайно" (My Perfect Stranger) започва на 27 август (сряда) и ще се излъчва всяка делнична вечер от 23:30 до 01:00 ч., с повторения от 11:30 до 13:00 ч. по bTV Story.

16-серийната криминална комедия се оглавява от актьорите Ким Донг Ук и Чин Ги Джу.

"Срещнах те случайно" се излъчва в Южна Корея от май до юни 2023 г. в ефира на KBS2

