От 27 до 30 май спират движението в участъци от АМ "Тракия"

От 27 до 29 май се въвежда временна организация на движение при 55-и и 60-и км на АМ „Тракия“ в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик се налага за отваряне на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 27 и 28 май дейностите ще се изпълняват от 7 ч. до 20 ч., а на 29 май (петък) между 7 ч. и 12 ч. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът на моторните превозни средства ще се осъществява в активните ленти.

От утре - 27 май до 30 май /събота/, между 7 ч. и 20 ч., поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-ми и 229-ти км на АМ „Тракия“ в посока Бургас. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация, посочват от АПИ.

