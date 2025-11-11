От 27 ноември няма да може да изпращате левове през Револют, а от 10 декември и да получавате

Кадър ИИ

С преминаването на България към Еврозоната (което се очаква да стане на 1 януари 2026 г.), Revolut въвежда промени, които засягат левовите сметки:

Закриване на левовите сметки (BGN): Revolut ще преустанови поддръжката на сметки в лева.

Автоматично конвертиране в евро: Всички средства в левовата ви сметка, както и в джобовете в лева, ще бъдат автоматично конвертирани в евро (EUR).

Курс: Конверсията ще се извърши по фиксирания курс 1 EUR = 1.95583 BGN.

Без такси: Този процес на конвертиране ще бъде безплатен.

Банкови данни: Уникалните банкови детайли на сметката (IBAN и други) няма да се променят.

Създаване на EUR сметка: Ако в момента нямате създадена сметка/джоб в евро, такава ще бъде автоматично открита за вас.

Дата на промяната: Тези промени влизат в сила от 17 декември 2025 г.

Важни дати преди това:

От 27 ноември 2025 г.: Няма да може да изпращате банкови преводи в лева.

От 10 декември 2025 г.: Няма да може да получавате банкови преводи в лева.

Препоръчително е да проверите настройките си в приложението и да сте наясно с промените.

