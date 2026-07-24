От 28 до 30 юли променят движението по участъци от АМ "Струма"

снимка: АПИ

През следващата седмица - от 28 до 30 юли, за времето от 8 ч. до 15 ч., за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по АМ „Струма“ в посока София, съобщават от АПИ.

По данни на пътната агенция на 28 юли (вторник) дейностите ще се извършват при 76-и км, на 29 юли (сряда) – при 71-ви км, а на 30 юли (четвъртък) – при 69-и и 65-и км.

В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента, посочват от Агенцията.

Редактор "Екип на Петел",

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