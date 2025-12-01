От 3 декември „Български пощи“ пускат в продажба стартовите комплекти с наши евромонети

Снимка: Булфото

Стартовите комплекти с български евромонети ще бъдат предлагани от сряда - 3 декември, във всички станции на „Български пощи“, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Комплектите съдържат общо 42 монети с номинална стойност 10,23 евро. В тях са включени 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид.

Едно физическо лице може да закупи до два комплекта, като цената на всеки е 20 лева.

От „Български пощи“ допълват, че инициативата цели населението да се запознае предварително с новите парични знаци и да разполага с евромонети в първите дни след въвеждането на еврото в обращение.

От днес започна продажбата на стартови комплекти с евромонети с българска национална страна, припомня БТА. Считано от 1 декември, гражданите могат да ги закупят от Българската народна банка (БНБ) и търговските банки. Бизнесът ще може да се сдобие с евромонети единствено от търговските банки, според Наредба №46 на БНБ за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети.

Българските евромонети не могат да се пускат в обращение до 1 януари 2026 година, когато ще станат официално платежно средство у нас.

Проверка на БТА показа, че в повечето банки в София има налични стартови пакети с български евромонети.

