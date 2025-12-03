От 3 до 16 градуса в четвъртък

Кадър НИМХ

През нощта ще е предимно облачно и на отделни места в крайните западни и североизточни райони ще превалява дъжд. В низините и по поречията на реките ще е мъгливо. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по крайбрежието на морето ще са по-високи. Утре облачността ще е значителна. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд. На много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 3°, а максималната – около 8°.

В планините ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра - сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще има променлива, често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

