От 30 декември всяка пържола, кюфте, кебапче, луканка, дори и шкембе с GPS

Пиксабей

Спират кюфтето, ако говедата са расли на сечище

В предпоследния ден на старата година (30 декември) мръвките с говеждо месо (ЕРД*/) няма да бъдат пускани на пазара, ако са пасли на поляни от изсечени гори след 2020 г. Практически всяка мръвка ще е снабдена с геолокация за всички пасища, от които животното се хранило, както и мястото, където е гледано във всяка точка на земното кълбо. Независимо дали става за пържола, кюфте, кебапче, луканка, дори и шкембе, ако са от (ЕРД), предаде Флагман

Такава информация ще предоставят и българските производители на говеждо, колбаси, кюфтета и кебапчета с ЕРД, когато пускат стоката си на европейския пазар. Това гласи еврорегламентът за обезлесяването, който е част от „Зелената сделка“. Той вече е в сила от 2023 г., но заради огромните скандали и несъгласия на бизнеса от всички страни на Европейския съюз бяха направени поправки на различни текстове и отлагане на действието му.

Идеята на проекта е да защити планетата от обезлесяване, но административните изисквания, които трябва да изпълняват всички по веригата на производство, доставки и пласмент, са толкова огромни, че бизнес, контролни органи, по-скоро се молят той да не влиза в сила, коментираха представители на различни браншове пред „Телеграф“.

Припомняме, че освен говеждото месо са засегнати и суровини като кафе, какао, соя и всички продукти и фуражи, в които са включени със сходни изисквания. В последните седмици Европейския парламент успя да събори текстове, които касаят горите и по-точно изискването всяка баба, собственик на два или три дка гора, да представи бизнес план за стопанисване на сайта на Европейската комисия.

„Очакваме да паднат още текстове, водят се преговори“, коментира Росен Райчев, зам.-шеф на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) пред „Телеграф“, която заедно с агенцията по храните (БАБХ) е натоварена да отговаря за изпълнението на регламента. Според Румен Лозанов, водещ одитор по ИСО 9001 и 27 000, който следи отблизо всички новости по регламента в Брюксел, наистина предстоят промени, които целят да опростят изискванията за проследимост, но текстовете ще се задействат със сигурност на 100%. „Всички индикации за отлагане отшумяха. Следя всичко, което е възможно да се следи, и гледам да съм информиран“, каза той.

Той вече е предложил онлайн платформа, която да облекчи бизнеса в месната индустрия, на която с един клик всеки заинтересован ще може да генерира необходимата му информация, включително и намиране на пасището, откъдето е доставено месото, както и възможност да генериране на ДДС и пр.

„Телеграф“ потърси за коментар представители на бизнеса по веригата на тези, които са засегнати, но като цяло два месеца преди въвеждането на промените никой не беше чувал за закона. Реакцията в повечето случаи е, че това е поредната измишльотина на ЕК, която цели да смаже бизнеса с административни изисквания.

Кирил Вътев, бивш министър на земеделието: Ще се отървем от субсидиевъдите

„Изискванията, които налага този регламент, са толкова много, че ми звучат абсурдно, защото и сега има информация за произхода на месото, дори на самите етикети“, каза Кирил Вътев, месопреработвател и бивш министър на земеделието. Той добави, че единствената полза, която вижда, ако този закон започне да действа, е, че ще се елиминират животните, които не фигурират във физическата реалност, а само техните ушни марки, тоест ще бъде удар по субсидиевъдите, които в България са много.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!