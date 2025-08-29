От 31 август басейн "Юлиян Русев" във Варна затваря за ремонт

Пекселс

От 31 август (неделя) басейн „Юлиян Русев" в плувен комплекс „Приморски“ няма да работи поради ремонтни дейности, съобщават от Общинското предприятие „Спорт Варна“.

Гражданите могат да ползват басейн „Доктор Любен Лазаров“ всеки ден по следния график: от 07:00 до 08:00 ч. и от 12:00 до 13:00 ч. Графикът за събота е от 13:00 до 21:00 ч., неделя - от 07:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 21:00 ч.

Между 20:00 и 21:00 ч. гражданите могат да ползват ПБ „Делфини".

