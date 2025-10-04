От 4 октомври нов сериал тръгна по БТВ

Кадър БТВ

"Завръщане в Съливанс Кросинг" (Sullivan's Crossing) ще се излъчва всяка събота и неделя от 16:00 до 18:00 ч. по два епизода.

Повторения на епизодите ще се предлагат в четвъртък и петък от 14:00 до 16:00 ч. по bTV Story, пише tvnovellas.blogspot.com.

Главните роли в канадската романтична драма се изпълняват от Чад Майкъл Мъри ("Самотно дърво на хълма") и Морган Коен.

Участват още Том Джаксън ("Друговремец", "Супергърл"), Андреа Менард ("Свръхестествено"), Скот Патерсън ("Момичетата Гилмор", "90210", "Уил и Грейс") и др.

"Завръщане в Съливанс Кросинг" се излъчва в Канада от март 2023 г. насам, като до момента са засени и показани 30 епизода, събрани в три сезона. Предстои да бъде заснет и четвърти.

Сюжет:

Сериалът проследява пътуването на неврохирурга Маги Съливан, чийто перфектно планиран живот се обръща с главата надолу, след като се озовава в неочаквани правни проблеми. Съпругът ѝ е обвинен в измама и тя се озовава в центъра на медийна буря.

Маги се завръща в родния си град Съливанс Кросинг - живописно планинско градче, където отчужденият ѝ баща все още управлява заведение, което обслужва туристи, велосипедисти и алпинисти.

Маги трябва да се справи с усложненото си настояще, докато се бори с болезненото си минало.

Нещата се усложняват още повече от появата на мистериозен новодошъл - Кал, чието присъствие в крайна сметка кара Маги да се съмнява във внимателно изготвените си планове.

Ще се влюби ли Маги в Кал и какво предстои да ѝ поднесе Съливанс Кросинг - отговорите в новия канадски сериал по bTV Story!

