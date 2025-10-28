От 460 хиляди евро започват къщите в София

Пиксабей

Самостоятелни къщи с двор и паркомясто в средновисокия и висок сегмент на жилищния пазар в София средните продажни цени достигат 700 000 евро, за къща близнак са 620 000 евро, а за редова къща възлизат на 460 000 евро.



Предлагането на къщи в комплекси възлиза на 1 910 жилищни единици, а в строеж са още 1500. Това показва анализ на Colliers за пазара на недвижими имоти в София от третото тримесечие на 2025 г., предаде Парите ни



Според доклада на компанията, инвестиционният обем възлиза на 227.2 милиона евро, а възвръщаемостта в различните сегменти на пазара остава непроменена спрямо предходното тримесечие - 7.75% за офиси и търговски площи, 7.5% за индустриални и 4% за жилищни имоти.



Общата квадратура на съществуващите офиси в София е 2 483 300 кв.м., с 306,700 кв.м. в процес на строителство. Свободните площи са 12.0% за клас А и 13.7% за клас Б, като средните офертни наемни нива възлизат съответно на 15 и 10 евро/кв.м на месец.

При гъвкавите работни пространства се отчита наличието на 101 300 кв.м., с допълнителни 10,350 кв.м. в строеж. Цените остават същите, както през предходния период - за работно място в споделенo пространство - 160 евро на месец, за фиксирано – 200 евро на месец, а в собствен офис – 280 евро на месец.



Бум на търсенето на големи апартаменти в България преди въвеждането на еврото



Съществуващите индустриални и логистични площи в София са 1 436 000 кв.м., като още 144 500 кв.м. са в процес на строителство. Свободните площи при този тип имоти са само 2.1%. Наемните нива са без промяна - 5.5 евро/кв.м./месец за имоти клас А и 4 евро/кв.м./месец – клас Б.

Наемните цени в София остават стабилни и в сегмента на търговските площи. Те възлизат на 45 евро/кв.м./месец при търговските центрове, 12 евро/кв.м./месец при ритейл парковете и 58 евро/кв.м./месец на бул. „Витоша“. Нови търговски центрове не са стартирали строителство, а при парковете 62 500 кв.м. са в процес на строеж.



Данните на Colliers показват, че делът на свободните площи остават стабилни и възлизат на 3% в моловете и търговските паркове, а на бул. „Витошa“ е 2,4%.

