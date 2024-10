От 5 часа сутринта на рождения ден на Путин хакери са спрели излъчването на "Россия 1" онлайн

Кадър Телеграм

Хакери атакуваха най-голямата държавна медийна компания в Русия - Общоруската държавна телевизионна и радиопредавателна компания, съобщават местни медии. Атаката се случва на рождения ден на Владимир Путин, предаде Актуално.

Компанията управлява няколко национални телевизионни канала, включително "Россия 1" и "Россия 24", както и повече от 80 регионални телевизионни и радиостанции. Информацията сочи, че в момента е прекъснато онлайн предаването на повечето програми.

"Онлайн излъчването и вътрешните услуги не работят, дори интернет и телефоните са изключени. Това ще отнеме много време. Чух, че са изтрили всичко от сървърите, включително резервните копия", заявява анонимен източник пред Gazeta.ru, който нарича атаката "безпрецедентна".

Базираният в Санкт Петербург новинарски сайт Fontanka.ru написа, че е "проверява информация от потребители, че не могат да гледат "Россия 1" и "Россия 24".

Независимият новинарски сайт "Говорит НеМосква" съобщи, че онлайн излъчването и вътрешните услуги на общоруската компания не работят, като се позова на читатели. Изданието публикува няколко скрийншота, на които се вижда грешка 503 при опит за отваряне на страница.

Независимият журналист Александър Плюшчев цитира източник, който е категоричен, че целият новинарски комплекс на "Россия 1" не работи от 5 ч. тази сутрин.

От Общоруската държавна телевизионна и радиопредавателна компания са отказали пред Gazeta.ru да коментират атаката.

Рано тази сутрин беше нанесен и удар от Украйна по най-големия терминал за товарене и разтоварване на петролни продукти в Крим. По този повод се появиха шеги в социалните мрежи, че Путин може да отиде до Феодосия и да духне свещичките за рождения си ден

The AFU General Staff has confirmed the strike on Feodosiya



It is reported that Crimea's largest offshore oil terminal in terms of refining volumes was hit. pic.twitter.com/9ctvCaUV2z