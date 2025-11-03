От 5 ноември нов турски сериал тръгва по БТВ

Кадър БТВ

"Състояние на връзката: Сложно е" приключва на 4 ноември (вторник)!

От 5 ноември (сряда) на негово място започва повторение на турския сериал "По-красива от теб" (Senden Daha Güzel), който ще се излъчва всеки делник от 18:00 до 19:00 ч. с повторение от 04:00 до 05:00 ч. по bTV Story, предаде tvnovellas.blogspot.com.

Телевизионната премиера на "По-красива от теб" в България се състоя през 2023 г. в праймтайма на bTV Lady.

Сериалът е с участието на Джемре Байсел, позната на българските зрители от сериалите "Не пускай ръката ми" и "Лявата ми половина".

Неин екранен партньор е Бурак Челик, когото сме гледали в "Черна роза" и "Животът е прекрасен, когато обичаш".

Кастът се допълва още от Берат Йенилмез ("Свободен дух"), Севинч Ербулак ("Свободен дух", "Стая 309"), Джем Куртоолу ("Опасни улици", "Листопад"), Джихан Ерджан ("Стая 309", "Свободен дух"), Тууче Кумрал ("Свободен дух", "Сега и завинаги", "Момичето с червения шал"), Гьозде Кая ("Ягодова любов"), Анъл Челик ("Свободен дух", "Мистър грешен", "Ягодова любов"), Шафак Пекдемир ("Опасно изкушение", "Сега и завинаги") и др.

Излъчва се в Турция от юни до септември 2022 г. в ефира на турския канал FOX, като се състои от 14 оригинални епизода по 120 минути.

В България ще бъде показана интернационалната версия, която съдържа 42 епизода по 45 минути.

Сюжет:

Сериалът разказва трогателната история на Ефсун (Джемре Байсел), която е принудена да се премести от село в големия град и да ръководи клиника за красота.

В тази вълнуваща история добросърдечната Ефсун се бори и опитва да се приспособи към висшето общество на Истанбул.

Первин изоставя Ефсун, когато е на шест години, за да стане топ пластичен хирург. 21 години по-късно тя подмамва успешната дерматоложка Ефсун да дойде в Истанбул, за да помага в управлението на клиниката за красота.

Первин не приема "не" за отговор и заплашва Ефсун да ѝ отнеме фермата, ако не се съгласи. Ефсун се бори да се адаптира към света на пластичната хирургия и хирурга Емир (Бурак Челик), с когото ръководят клиниката.

Емир еволюира от арогантен женкар към влюбен в Ефсун мъж. Двамата са въвлечени в страстна афера, която променя отношението на Ефсун към града.

Ефсун започва да забелязва, че хората в града имат различни истории за разказване и проблеми, с които да се справят.

Преодолявайки трудностите на самотния и пълен със стрес градски живот, Ефсун и нейните колеги се сближават, решавайки проблемите си взаимно и превръщайки се в едно голямо семейство. Те споделят заедно своите сълзи и радости...

