От 5 януари край на плащанията в брой в голяма българска община

Кадър община Русе

Община Русе преустановява плащанията в брой от 5 януари

Касите в местната администрация ще обслужват граждани до 11:30 часа на 29 декември

Община Русе предприема сериозна стъпка към дигитализация и модернизация на обслужването, като преустановява плащанията в брой на своите гишета от началото на следващата година. Промяната влиза в сила от 5 януари 2026 година, съобщиха от общинската администрация.

Новата система за разплащане на административни услуги ще изисква от гражданите да използват единствено безкасови методи. Заплащането на такси и услуги ще се извършва само чрез ПОС-терминали на място или чрез банков превод.

Край на финансовата 2025 година

Във връзка с приключването на настоящата финансова година, от общината въвеждат временна промяна в работното време на касовите салони. На 29 декември 2025 година (понеделник) касите и ПОС-терминалите ще работят с граждани до 11:30 часа.

До тази дата жителите на Русе все още разполагат с възможността да заплащат дължимите такси и услуги по стандартния досегашен ред – както в брой, така и с банкови карти.

Апел към гражданите

От местната администрация призовават гражданите да планират своите посещения и плащания съобразно новия график и предстоящите промени в начина на разплащане. Мярката цели по-голяма прозрачност, бързина и сигурност при административното обслужване на населението.

