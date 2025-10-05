От 6 октомври Лидл пуска мити картофи под 90 стотинки и Парксайд под 9 лева, в Кауфланд кафе Лаваца за 9,99 лева

Пиксабей

Лидл и Кауфланд обявиха брошурите си от 06 Октомври – 12 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Български мити картофи Цена за kg – цена 0,89 лв.; Кюфтета иликебапчета XXL От свинско и говеждо месо ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и 560 g за 8.99 ЛВ./4.60 € – цена 19,99 лв.; Parkside® Дигитален шублер или ъгломер= Цена за бр. № 487354 – цена 8,99 лв.; Боровинки Произход: Перу 250 g/опаковка Цена за 1 kg – 23.96 ЛВ./12.25 € – цена 5,99 лв.; Гъби Портобело Произход: Полша 400 g/опаковка Цена за 1 kg – 9.98 ЛВ./5.10 € – цена 3,99 лв.; Мляно месо От прясно пуешко бутче Опаковано в защитна атмосфера 500 g/опаковка – цена 4,99 лв.; Шкембе от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 4,99 лв.; Карначе от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 7,79 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: НАРОДЕН Шпек различни видове 700 г – цена 9,99 лв.; СОФИЯ МЕЛ Пшенично брашно Класик тип 500 1 кг – цена 1,59 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Crema e Gusto Classico 250 г – цена 9,99 лв.; ARIEL Гел 70/80 пранета Прах 80 пранета Капсули 50/60 пранета избрани видове – цена 34,99 лв.; Спанак подходящ за салата 300 г – цена 2,99 лв.; Хризантема Деко Градинско растение Ø13 см бр. – цена 6,99 лв.; Конифери микс Градинско растениe Ø9 см бр. – цена 4,49 лв.; Хамедорея Стайнo растениe Ø6 см бр. – цена 2,99 лв.; Орхидея Фаленопсис Стайно растение Ø12 см бр. – цена 13,99 лв.; Хризантема Деко Градинскo растениe Ø23 см бр. – цена 19,99 лв.; Мини Каланхое Стайно растение различни видове Ø6 см бр. – цена 2,99 лв.; Букет Цветен микс различни видове 40 см бр. – цена 9,99 лв.; ПЕРЕЛИК Луканка + Родопска сушеница 180 + 180 г – цена 9,99 лв.; МАЙСТОР ЦВЕТКО Салам Закуска 600 г – цена 9,99 лв. и много други.

