От 6 януари може да се плаща тока към Енерго-Про

Пиксабей

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., Енерго-Про временно няма да приема клиентски плащания в първия работен ден на годината – 5 януари.

В днешния ден центровете за обслужване на клиенти няма да приемат плащания за електроенергия и допълнителни услуги, а виртуалният ПОС на компанията също няма да бъде достъпен.

Плащания няма да се извършват и чрез EasyPay или в клоновете на „Български пощи“. От 6 януари обаче всички възможности за плащане ще бъдат възстановени, пише "Морето".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!