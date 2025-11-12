От 7 декември прокурор Даниела Талева няма да разследва Сарафов

Булфото

От 7 декември Даниела Талева няма да е прокурор, разследващ главния прокурор и/или неговите заместници, поради изтичане на мандата ѝ. Това решение взе единодушно със седем гласа "за" днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

След 7 декември Талева ще заема старата си позиция - съдия в Софийския градски съд. На нейното място като “ad hoc” прокурор следва да бъде избран друг съдия на случаен принцип, предаде БТА.

На 18 октомври 2023 г. ВСС назначи Даниела Талева за разследващ главния прокурор. Решението бе взето с шест глава "за", нямаше против. Съдия Талева от Софийски градски съд е първият магистрат, избран на случаен принцип, който ще разследва главния прокурор. Жребият беше изтеглен измежду 22 съдии, които са одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и Закона за съдебната власт (ЗСВ).

