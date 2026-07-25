От 780 лв. до над 20 000 евро: Какво получават майките на Балканите?

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На фона на задълбочаващата се демографска криза и усилията за насърчаване на раждаемостта политиките в подкрепа на родителите и условията за ползване на отпуск по майчинство са сред основните инструменти, чрез които европейските държави подпомагат семействата с деца.

Темата отново привлече общественото внимание в България през последните седмици, след като в София и други градове бяха организирани няколко протеста под наслов „Майчинството не е милостиня“. Участниците настояха за по-високо обезщетение през втората година на майчинството, ежегодното му индексиране и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца.

България е сред европейските държави с най-дълъг отпуск по майчинство. Докато в много страни майките се връщат на работа само няколко месеца след раждането, българската система предвижда финансова подкрепа до навършването на двегодишна възраст на детето.

Майките в България имат право на 410 календарни дни отпуск поради бременност и раждане, от които 45 дни се ползват преди раждането. През този период се изплаща парично обезщетение в размер на 90 процента от среднодневния осигурителен доход за последните 24 месеца, при условие че майката има най-малко 12 месеца осигурителен стаж.

След изтичането на 410-те дни родителят има право на отпуск за отглеждане на дете до навършването на двегодишна възраст. През този период се изплаща фиксирано месечно обезщетение, което понастоящем възлиза на 398,81 евро (780 лв.).

Следва справка на БТА за условията за ползване на отпуск по майчинство в останалите балкански държави.

Албания

По информация на албанската Държавна инспекция по труда и социалните услуги бременните жени нямат право да работят 35 дни преди раждането и 42 дни след него. При многоплодна бременност задължителният период преди раждането се увеличава на 60 дни.

Според данни на фондация WageIndicator отпускът по майчинство е с обща продължителност 365 дни, като в него се включват и задължителните периоди преди и след раждането.

Размерът на дохода по време на отпуска се определя от закона за социалното осигуряване. След изтичането на задължителния 42-дневен период след раждането жената може да реши дали да се върне на работа.

Обезщетението не се изплаща от работодателя, а от Института за социално осигуряване. То е в размер на 80 процента от средния нетен дневен осигурителен доход за периода преди раждането и през първите 150 календарни дни след него. За останалата част от отпуска обезщетението е 50 процента.

За да има право на обезщетение за майчинство, жената трябва да е била осигурявана най-малко 12 месеца, като последният месец от бременността не се включва в този период.

Босна и Херцеговина

В Босна и Херцеговина няма единен режим за отпуска по майчинство, тъй като правомощията са разделени между Федерация Босна и Херцеговина, Република Сръбска, окръг Бръчко и отделните кантони във Федерацията.

Като цяло отпускът по майчинство е с продължителност до една година. Работещите майки получават обезщетение, чийто размер не е еднакъв в цялата страна, а се определя от законодателството на съответния ентитет или кантон.

В повечето кантони на Федерация Босна и Херцеговина обезщетението възлиза на 100 процента от средната заплата на майката, докато в други кантони размерът му е по-нисък.

Освен месечните обезщетения през 2026 г. Федерация Босна и Херцеговина предоставя еднократна помощ от 1000 конвертируеми марки, или около 510 евро, за всяко дете, родено през годината. Заявленията се подават чрез електронната платформа ePorodilja.

Наред с федералната помощ редица кантони и общини отпускат допълнителни еднократни или месечни помощи за семейства с новородени деца.

В Република Сръбска работещите майки получават 100 процента от трудовото си възнаграждение по време на отпуска. Обезщетението се изплаща от работодателя, а впоследствие сумата му се възстановява от Публичния фонд за детска закрила.

За безработните майки е предвидено отделно обезщетение в размер на 746 конвертируеми марки, или около 381 евро месечно.

Гърция

В Гърция правата, свързани с майчинството, включват отпуск поради бременност и раждане, специален деветмесечен отпуск за закрила на майчинството и допълнителни родителски права.

Условията се различават за работещите в частния и в държавния сектор.

За наетите в частния сектор основният отпуск поради бременност и раждане е 17 седмици, или 119 дни. От тях осем седмици се ползват преди раждането, а девет – след него.

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През този период паричното обезщетение се изплаща от гръцкия осигурителен институт e-ЕФКА. Сред основните условия за получаването му са жената да има най-малко 200 осигурителни дни през двете години преди раждането и да е преустановила работа през периода на обезщетението.

При изпълнение на законовите изисквания общият брутен размер на плащанията по правило съответства на възнаграждението, което майката би получила, ако продължаваше да работи.

След приключването на този отпуск майките могат да ползват до девет месеца специален отпуск за закрила на майчинството. Обезщетението за него се изплаща от Държавната служба по заетостта и е обвързано с минималната работна заплата, която възлиза на 920 евро брутно месечно.

За държавните служителки е предвиден отделен режим – пет месеца отпуск по майчинство с пълно възнаграждение, от които два месеца преди и три месеца след раждането. Това сочат данните на Националния регистър на административните процедури.

След завръщането си на работа родителите могат да ползват и право на намалено работно време за отглеждане на детето.

Гърция предоставя и еднократна помощ при раждане в размер между 2400 и 3500 евро в зависимост от поредността на детето, показва информация на Организацията за социални помощи и солидарност ОПЕКА.

Кипър

Право на платен отпуск по майчинство имат всички осигурени жени в Кипър.

Отпускът е с продължителност 22 седмици за първо и второ дете и 26 седмици за трето и всяко следващо дете, посочва кипърското Министерство на труда и социалното осигуряване.

Той може да започне във всеки момент между деветата и втората седмица преди очакваната дата на раждане. При многоплодна бременност продължителността му се увеличава с четири седмици за всяко следващо дете.

По време на отпуска майката получава обезщетение в размер на 72 процента от осигурителния си доход. То може да нарасне съответно до 80, 90 или 100 процента, когато в семейството има едно, две или три зависими от нея лица.

Освен обезщетението по време на отпуска кипърската държава изплаща и еднократна помощ при раждане. Размерът ѝ варира от близо 1100 евро за първо дете до 2738 евро за четвърто и всяко следващо дете.

Косово

Според действащото законодателство в Косово отпускът по майчинство е с обща продължителност 12 месеца. Той е разделен на три периода в зависимост от източника на финансиране, информира вестник „Коха диторе“.

През първите шест месеца работодателят е длъжен да изплаща на служителката 70 процента от основната ѝ заплата.

През следващите три месеца държавата изплаща месечна сума в размер на 50 процента от средната работна заплата в страната, която понастоящем възлиза на 319,50 евро.

Последните три месеца са неплатени.

Отпускът по майчинство може да започне до 45 дни преди очакваната дата на раждане. По желание на жената и след медицинска преценка началото му може да бъде отложено, но не по-късно от 28 дни преди термина.

Наред с отпуска по майчинство в Косово се предоставят и допълнителни семейни помощи.

Безработните жени получават държавна помощ в размер на 325,90 евро месечно през първите шест месеца след раждането, а през следващите шест месеца им се изплащат детски надбавки от 20 евро месечно.

Работещите жени, които излизат в отпуск по майчинство, също получават държавна помощ от 325,90 евро месечно през първите три месеца. През следващите три месеца размерът ѝ намалява на 319,50 евро. След това държавата изплаща детски надбавки от 20 евро месечно до навършването на една година на детето.

Румъния

Отпускът по майчинство в Румъния е с продължителност 126 календарни дни и се състои от два периода.

Пренаталният отпуск може да бъде до 63 дни преди очакваната дата на раждане, а следродилният – до 63 дни след раждането, съобщава телевизия „Щириле ПроТеВе“.

Задължително е майката да използва най-малко 42 дни от следродилния отпуск. Този период не може да бъде съкращаван или прехвърлян.

Обезщетението по майчинство е в размер на 85 процента от средния брутен доход, получен през последните шест месеца преди началото на отпуска.

За да има право на него, жената трябва да има поне един месец осигурителен или приравнен стаж през последните 12 месеца.

Обезщетението не се изплаща от работодателя, а от обществената здравноосигурителна система. Така правото на плащане е гарантирано независимо от финансовото състояние на работодателя, отбелязва телевизията.

Отпускът по бащинство е уреден отделно и може да се ползва едновременно с отпуска по майчинство. Бащата има право на 20 работни дни отпуск при раждане на едно дете и на 30 дни при раждане на близнаци.

През този период той получава 100 процента от трудовото си възнаграждение.

Северна Македония

Платеният отпуск по майчинство в Северна Македония е с продължителност девет месеца при раждане на едно дете и 15 месеца при раждане на близнаци.

За да има право на обезщетение, майката трябва да е работила и да е била осигурявана най-малко шест месеца преди началото на отпуска.

Отпускът може да започне най-рано 45 дни преди раждането, но задължително трябва да започне не по-късно от 28 дни преди очакваната дата.

По време на отпуска държавата, чрез Фонда за здравно осигуряване, покрива 100 процента от средното брутно възнаграждение на майката за последните 12 месеца.

Когато тя е работила по-малко от една година, обезщетението се изчислява въз основа на средния ѝ доход за реално отработените месеци.

Задължителният период след раждането е най-малко 45 дни, през които майката няма право да се върне на работа. След изтичането му тя може да прехвърли останалата част от отпуска на бащата, ако той също е осигурен.

Съгласно промените в Закона за закрила на детето, влезли в сила на 23 май 2019 г., еднократната финансова помощ е 5000 денара, или малко над 80 евро, за първо дете и 20 000 денара, или около 321 евро, за второ дете.

Повечето общини в страната предоставят и допълнителна еднократна помощ за новородени, чийто размер се определя на местно равнище.

Словения

В Словения отпускът по майчинство е с продължителност 105 дни и започва 28 дни преди очакваната дата на раждане, посочва словенското правителство.

Задължителният период след раждането е 15 дни.

Отпускът по бащинство е с продължителност 15 календарни дни и може да бъде използван до навършването на тримесечна възраст на детето. При раждане на близнаци той се удължава с по 10 дни за всяко допълнително дете.

По време на родителския отпуск и двамата родители получават обезщетение в размер на 100 процента от възнаграждението, което са получавали преди началото му.

Обезщетението по майчинство няма максимален размер, докато при отпуска по бащинство горната граница е 2,5 пъти последната известна средна брутна заплата в страната.

Сърбия

Майчинството в Сърбия е уредено със Закона за финансовата подкрепа на семействата с деца и Закона за труда.

Законодателството гарантира 365 дни платен отпуск за първо и второ дете и до две години за трето и всяко следващо дете. Предвиден е и родителски бонус.

Сръбската държава изплаща еднократни или месечни помощи в зависимост от поредността на детето.

За първо дете се отпуска еднократна помощ в приблизителен размер от 4258 евро. За второ дете общата сума е около 6260 евро и се изплаща на 24 равни месечни вноски.

При трето дете помощта достига приблизително 20 500 евро и се изплаща на 120 месечни вноски в продължение на 10 години.

Периодът на отпуска се състои от две последователни части.

Отпускът поради бременност и раждане започва задължително между 45 и 28 дни преди очаквания термин и продължава до навършването на тримесечна възраст на бебето. Тази част може да се ползва единствено от майката.

След нея започва отпускът за отглеждане на дете, който допълва общия срок до една година за първо и второ дете или до две години за трето и всяко следващо дете. Тази част може да бъде прехвърлена на бащата.

По време на целия отпуск сръбската държава изплаща обезщетение в размер на 100 процента от средното възнаграждение на майката, изчислено въз основа на доходите ѝ през последните 18 месеца преди началото на отпуска.

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От 1 ноември 2024 г. кръгът на правоимащите беше разширен с изменения в Закона за финансовата подкрепа на семействата с деца.

Освен работещите по трудово правоотношение и самонаетите майки право на обезщетения получиха и други категории жени с доходи преди раждането, включително безработни, земеделски производители и работещи по граждански договори.

За тях обаче отпускът е с продължителност 365 дни независимо от поредността на детето. Двегодишният отпуск при трето и всяко следващо дете се запазва за майките, работещи по трудово правоотношение.

Турция

От началото на май 2026 г. продължителността на отпуска по майчинство в Турция беше увеличена на 24 седмици, или шест месеца.

От тях осем седмици се ползват преди раждането, а 16 – след него.

При желание служителките могат да продължат да работят до две седмици преди очакваната дата на раждане, ако получат разрешение от лекар.

След изтичането на платения отпуск те могат да ползват и неплатен отпуск.

С промените в Кодекса на труда отпускът по бащинство беше увеличен от пет на десет дни.

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Обезщетението по време на майчинството е в размер на две трети, или 66,66 процента, от среднодневния доход.

Хърватия

В Хърватия отпускът по майчинство може да започне най-рано 45 дни и задължително не по-късно от 28 дни преди очакваната дата на раждане. Той продължава до навършването на шестмесечна възраст на детето.

Майката задължително трябва да използва периода от 28 дни преди раждането до 70 дни след него. Останалата част от отпуска може да бъде ползвана и от бащата.

При преждевременно раждане отпускът по майчинство се удължава с толкова дни, с колкото по-рано е родено детето.

По време на отпуска родителят, който го ползва, получава обезщетение в размер на 100 процента от трудовото си възнаграждение.

Черна гора

В Черна гора майката има право да започне отпуска до 45 дни преди очакваната дата на раждане. Ползването му е задължително от 28-ия ден преди термина, освен когато раждането настъпи по-рано.

След раждането родителите имат право на общо 365 дни отпуск за отглеждане на детето. Той може да бъде използван от майката или при определени условия да бъде прехвърлен на бащата.

По време на платения отпуск родителят получава 100 процента от трудовото си възнаграждение.

Обезщетението не може да бъде по-ниско от минималната работна заплата, която през 2025 г. е 670 евро, нито по-високо от два пъти средната месечна заплата в страната, или 2416 евро към юли 2025 г.

Сумите първоначално се изплащат от работодателя, който впоследствие получава възстановяване от държавата.

Освен обезщетенията по време на отпуска семействата имат право на еднократна помощ при раждане, както и на други социални и детски помощи при изпълнение на предвидените в закона условия.

Редактор "Екип на Петел",

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