От 8 септември Лидл пуска най-чакания уред "Парксайд" за есента
Кадър Лидл
От 8 септември влиза в сила новата брошура на Лидл, която важи до 14 септември.
Сред офертите и един много полезен уред за есента.
Парксайд - листосъбирач.
НАЙ-ВАЖНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
мощен 3000 W мотор с контрол на скоростта
3 в 1: мощен вентилатор, мощна прахосмукачка и интегрирана функция за мулчиране
лесно събиране на листата благодарение на големия всмукателен отвор и високия обем на засмукване до 14 m³/min
Плавно регулируема скорост за скорост на въздуха до 320 км/ч
изключително ефективен режещ механизъм с метални ножове за намаляване обема на листа (макс. 16:1)
55-литрова еднолицева чанта с цип
презрамка с регулируема дължина с карабинер
дръжка с меко покритие и регулируема допълнителна дръжка
капацитет на торбата: приблизително 55 л
информация: не е подходящ за прахосмукачка на мокри листа, пръст, пясък, камъни, клони, вода и за използване върху тревни площи и ливади.
Полезен за есента е и друг уред за събиране на листа - метла за 9,99 лева.
