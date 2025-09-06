От 8 септември Лидл пуска най-чакания уред "Парксайд" за есента

Кадър Лидл

От 8 септември влиза в сила новата брошура на Лидл, която важи до 14 септември.

Сред офертите и един много полезен уред за есента.

Парксайд - листосъбирач.

НАЙ-ВАЖНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

мощен 3000 W мотор с контрол на скоростта

3 в 1: мощен вентилатор, мощна прахосмукачка и интегрирана функция за мулчиране

лесно събиране на листата благодарение на големия всмукателен отвор и високия обем на засмукване до 14 m³/min

Плавно регулируема скорост за скорост на въздуха до 320 км/ч

изключително ефективен режещ механизъм с метални ножове за намаляване обема на листа (макс. 16:1)

55-литрова еднолицева чанта с цип

презрамка с регулируема дължина с карабинер

дръжка с меко покритие и регулируема допълнителна дръжка

капацитет на торбата: приблизително 55 л

информация: не е подходящ за прахосмукачка на мокри листа, пръст, пясък, камъни, клони, вода и за използване върху тревни площи и ливади.

Полезен за есента е и друг уред за събиране на листа - метла за 9,99 лева.

