От 9:30 ч. днес затварят участък от ул. "Вяра" във Варна, променят и маршрути на автобуси

Булфото

От 09:30 до приключване на ремонтните дейности ще бъде затворена за движение двупосочно ул. "Вяра" в участъка от кръстовището с бул. "Цар Освободител" до ул. "Тролейна", съобщават от Градски транспорт - Варна.

Автобусите по линия 148 посока "Почивка" след спирка "Г. Георгиев" ще завиват надясно по бул. "Република" и наляво по бул. "Сливница". Без обслужване двупосочно ще бъдат спирки: "Хемус", "Възраждане", "Централна автобаза", пише "Морето".

Тролейбусите по линии 83 и 88 посока център, след спирка "Огоста" ще завиват наляво по бул. "Цар Освободител", надясно по бул. "Хр. Смирненски", наляво по бул. "Сливница".

Без обслужване ще бъдат спирки "Централна автобаза" и "Дом Младост" (за център). В посока кв. "Вл. Варненчик" тролейбусните линии 83 и 88 след кръстовището с ул. "Вяра" ще продължават по бул. "Сливница" и ще завиват надясно по бул. "Република", на бул. "Трети март" ще се включват по маршрута си.

Редактор "Екип на Петел",

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