От 9 октомври влиза в сила в Метро, Билла, Фантастико, Лидл и Кауфланд

Метро Каталози и Брошури 09 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: ARO Стерилизирани корнишони 6-9 см ME=1 бр. х 680 г – цена 1,99 лв.; FINE LIFE

Печена белена капия без оцет МЕ=1 бр. х 680 г – цена 2,45 лв.; FINE LIFE Стерилизирани корнишони пикантни 3-6 см МЕ=1 бр. х 680 г – цена 2,55 лв.; MERLINI&DANIMOND Салата от печени белени чушки МЕ=1 бр. х 550 г – цена 5,59 лв.; METRO CHEF Зелеви листа ME=1 бр. х 1.65 кг – цена 6,19 лв.; MUTTI Пица сос Класик МЕ=1 бр. х 4.1 кг – цена 23,99 лв.; METRO CHEF Доматено пюре МЕ=1 бр. х 680 г – цена 5,09 лв.; METRO CHEF Каперси плод с дръжка МЕ=1 бр. х 690 г – цена 6,98 лв.; METRO CHEF Лютеница едросмляна с розови домати МЕ=1 бр. х 310 г – цена 5,09 лв. и много други.

Билла - 09 Октомври – 15 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Кромид лук мрежа 2,5 кг Градините в с. Голямо Враново 16p. – цена 1,45 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Пресен пилешки бут цял XXL кг – цена 3,79 лв.; Баничка със сирене или със сирене и спанак От BILLA пекарна 125 г – цена 0,94 лв.; MONARCH Френско краве масло 2x 250 г Цена за 1 бр. 10,99лв. /5.62 € Цена за 2 бр. без отстъпка 21,98 лв. /11,24 € – цена 10,99 лв.; ΚΦΜ Филе Елена слайс 300г – цена 11,99 лв.; КАЛИАКРА Слънчогледово олио До 5 бр. на клиент на ден 20 Калиакра Първа преса Цена без BILLA Card 7,69 лв./3,93 € – цена 5,89 лв. и много други.

Фантастико

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Полуготови спагети NONGSHIM шин рамуин в купичка 68 г – цена 3,19 лв.; Маслиново масло Екстра Върджин COSTA d‘ORO L‘extra 1 л – цена 15,99 лв.; Четкани картофи произход България мрежа 2,5 к, кг – цена 1,95 лв.; Гел за пране PERSIL 44 пранета, 1,98 л – цена 18,99 лв.; Кафе на зърна VERGNANO Granaroma 1кг – цена 34,99 лв.; Пилешко бонфиле с масло и билки, брой – цена 1,19 лв. и много други.

В сила са и брошурите на Лидл и Кауфланд

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Български мити картофи Цена за kg – цена 0,89 лв.; Кюфтета иликебапчета XXL От свинско и говеждо месо ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и 560 g за 8.99 ЛВ./4.60 € – цена 19,99 лв.; Parkside® Дигитален шублер или ъгломер= Цена за бр. № 487354 – цена 8,99 лв.; Боровинки Произход: Перу 250 g/опаковка Цена за 1 kg – 23.96 ЛВ./12.25 € – цена 5,99 лв.; Гъби Портобело Произход: Полша 400 g/опаковка Цена за 1 kg – 9.98 ЛВ./5.10 € – цена 3,99 лв.; Мляно месо От прясно пуешко бутче Опаковано в защитна атмосфера 500 g/опаковка – цена 4,99 лв.; Шкембе от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 4,99 лв.; Карначе от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 7,79 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: НАРОДЕН Шпек различни видове 700 г – цена 9,99 лв.; СОФИЯ МЕЛ Пшенично брашно Класик тип 500 1 кг – цена 1,59 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Crema e Gusto Classico 250 г – цена 9,99 лв.; ARIEL Гел 70/80 пранета Прах 80 пранета Капсули 50/60 пранета избрани видове – цена 34,99 лв.; Спанак подходящ за салата 300 г – цена 2,99 лв.; Хризантема Деко Градинско растение Ø13 см бр. – цена 6,99 лв.; Конифери микс Градинско растениe Ø9 см бр. – цена 4,49 лв.; Хамедорея Стайнo растениe Ø6 см бр. – цена 2,99 лв.; Орхидея Фаленопсис Стайно растение Ø12 см бр. – цена 13,99 лв.; Хризантема Деко Градинскo растениe Ø23 см бр. – цена 19,99 лв.; Мини Каланхое Стайно растение различни видове Ø6 см бр. – цена 2,99 лв.; Букет Цветен микс различни видове 40 см бр. – цена 9,99 лв.; ПЕРЕЛИК Луканка + Родопска сушеница 180 + 180 г – цена 9,99 лв.; МАЙСТОР ЦВЕТКО Салам Закуска 600 г – цена 9,99 лв. и много други.

