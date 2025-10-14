От АПИ с подробности за засичането в движение на претоварени камиони

Снимка: АПИ

Националното тол управление започва прилагането на нова функция за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона. Това е резултат от завършването на процес, който позволява използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Новата функционалност е част от ангажимента на НТУ за подобряване на контрола върху претоварените превозни средства, които представляват риск за безопасността на движението и водят до ускорено износване на пътната настилка. Чрез системата за измерване на тегло в движение (Weigh In Motion – WIM) тежкотоварните автомобили се претеглят автоматично в реално време, без спиране на движението. Към момента са сертифицирани 10 локации от републиканската пътна мрежа, на които е извършено калибриране на измервателните устройства и системата вече функционира.

В рамките на съществуващата инфраструктура ще бъдат поетапно въвеждани и нови точки след сертифициране на всяка отделна локация, като системата ще достигне пълния си капацитет от 100 сертифицирани точки. В процеса по калибриране на сензорите участваха и представители на транспортния бранш, които не само наблюдаваха процеса, но и се включваха в измерванията със своите превозни средства.

При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването. След генериране на доказателствения запис собственикът или вписаният ползвател на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв. Още с уведомяването нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лева, с което се освобождава от административнонаказателна отговорност.

Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението. След издаването му нарушителят разполага с допълнителен 14-дневен срок, в който може да извърши плащането на компенсаторната такса, за да се анулира фишът. Ако и след този срок не бъде извършено плащане, се налага глоба или имуществена санкция – 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при повторно.

Проверка за наличие на регистрирани нарушения може да бъде извършена както на интернет страница на Националното тол управление, така и чрез интернет страниците на националните доставчици на услуги.

Плащането на компенсаторната такса може да бъде извършено чрез интернет страницата на Националното тол управление, през сайтовете на националните доставчици на услуги, както и в брой – на гишетата, разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове. Таксата може да бъде заплатена и на място при мобилните екипи на Национално тол управление, оборудвани с POS терминали, които приемат единствено плащания с банкови карти.

Компенсаторната такса може да бъде заплатена и по банков път по следната сметка:

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

При банка: Българска народна банка (БНБ)

Титуляр: Агенция „Пътна инфраструктура“

Задължително в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!