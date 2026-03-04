От Ал-Насър потвърдиха последните информации за Кристиано Роналдо

кадър: youtube

От Ал-Насър потвърдиха последните информации, че Кристиано Роналдо все пак не е заминал в Мадрид с частния си самолет, а продължава да се намира в Рияд. От клуба дори споделиха снимки и видеа от днес, на които се вижда как голмайсторът си е на базата.

През изминалата нощ беше забелязано, че личният самолет на Роналдо отлетя до Мадрид. Най-вероятно на борда му са били децата, съпругата и други членове на семейството на футболиста. Предполага се, че напускането им на Саудитска Арабия е в резултат на заплахите от бомби и дронове от Иран след избухването на конфликта в района преди дни.

The work resumes at Nassr 🔙💛

pic.twitter.com/EHe329pcAW

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 2, 2026

Самият Кристиано е с травма и затова се вижда как прави упражнения във фитнеса и не е част от тренировката на тима, предаде Спортал. От клуба обявиха, че става дума за разтежение, но не посочиха срок за възстановяване.

Следващият мач на Ал-Насър по програма е идната събота.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!