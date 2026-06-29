От Александровска болница: Обявената безсрочна гладна стачка от проф. Милена Шиварова е незаконосъобразна

Снимка: Гугъл мапс

Обявената безсрочна гладна стачка от проф. Милена Шиварова, биолог в Клиниката по клинична имунология на Александровска болница, е незаконосъобразна, в нарушение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Това съобщиха от Александровска болница. Позицията на лечебното заведение е заради публикувана в медии и на фейсбук страницата на Национален синдикат „Защита“ информация за гладната стачка, отбелязва БТА.

На 23 юни 2026 г. с писмо до ръководството на Александровска болница председателят на синдикат "Защита“ информира за готовността на проф. Шиварова да започне гладна стачка на работното си място на 29 юни 2026 г., тъй като срещу нея е започнато дисциплинарно производство, което синдикатът определя като "(зло)употреба с работодателска власт – моментално ангажиране и започване на дисциплинарно производство за спазване на трудовата дисциплина като опит за „сплашване“ срещу работещ, дръзнал да постави проблеми и въпроси на работодател“, посочиха още от лечебното заведение. В отговор на това писмо ръководството на болницата информирало синдикат "Защита“, че не оспорва правото на работниците свободно да се сдружават и е сезирано за нарушения на трудовата дисциплина, много преди избора на проф. Шиварова за председател на синдикалната секция.

Категорично невярна е и изнесената в медии информация, че решението за обявената гладна стачка е взето след неполучаването на отговор на внесеното запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и осъществяваната от проф. Шиварова синдикална дейност. За намерението за обявяване на гладната стачка е предоставена информация още на 23 юни 2026 г., а заявлението по ЗДОИ е внесено на 25 юни 2026 г. Законоустановеният срок за отговор по заявлението все още не е изтекъл и в тази връзка твърдението, че е налице отказ от отговор или липса на такъв е изцяло несъстоятелно, допълниха от Александровска болница.

Инициираната дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която към момента се изразява в изискване на обяснения по чл.193, ал.1 от Кодекса на труда - законоустановено право на работодателя, е вследствие на няколко депозирани доклада, първият от които от 15 май 2026 г., с които началникът на структурата, в която проф. Шиваров работи, излага данни за нарушения на трудовата дисциплина. Това обстоятелство е доказателство за неистинността на твърденията, че дисциплинарната процедура е започната поради осъществяваната от проф. Шиварова синдикална дейност, добавиха от болницата. Проф. Шиварова е избрана за председател на синдикалната секция на 15 юни 2026 г., а информация за това обстоятелство е достигнало до ръководството на лечебното заведение на 17 юни 2026 г. от писмо от "Защита“, с което е предложено провеждането на среща на 22 юни 2026 г. за представяне на новото ръководство.

Стачката е обявена и започната от проф. Шиварова по лични подбуди, с цел да защити единствено своите лични интереси, посочват в позицията си от Александровска болница. Доказателство в тази връзка е налице и в едно от депозираните от "Защита“ официални писма до ръководството на лечебното заведение с изх. № 174/24.06.2026 г., в което е посочено: "Във връзка със заявената готовност от проф. Шиварова за започване на гладна стачка в защита на законоустановените й трудови права и интереси, настояваме да имате предвид, че не са заплаха, уведомяваме Ви и изразяваме отново категоричното си несъгласие с подобни крайни действия, както го заявихме и в предходното си писмо до Вас.“

Ръководството на лечебното заведение е в добра колаборация с действащите на територията на болницата синдикални организации, като доказателство в тази връзка е и постигнатата договореност за подписване на нов Колективен трудов договор, се посочва още в позицията на болницата.

Личен, трудово-правен, синдикален или организационен спор не може да бъде поставян над сигурността на пациентите и националния интерес в областта на трансплантациите, заявиха по-рано днес от Министерството на здравеопазването. От здравното ведомство посочиха, че следят с повишено внимание ситуацията в Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към Александровска болница.

Редактор "Екип на Петел",

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