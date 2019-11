От Белия дом обявиха: Срещата Борисов-Тръмп започва до минути

„Този следобед президентът Доналд Тръмп ще приветства министър-председателя на България Бойко Борисов!“. Това официално съобщение се появи преди минути на страницата на Белия дом в Туитър.

Досега не се е случвало визита на български политик във Вашингтон да бъде анонсирана в този официален канал.

По-рано днес в американската столица Борисов участва в церемония по поднасяне на венец на Мемориала на незнайния воин в Националния гробищен парк „Арлингтън“. С 21 топовни салюта бе посрещнат българският министър-председател и водената от него делегация, пише tribune.bg.

Борисов е първият ни премиер, който два пъти ходи в Белия дом. Той вече е провеждал среща в Овалния кабинет през 2012 г., когато президент на САЩ беше Барак Обама.

This afternoon, President @realDonaldTrump will welcome Prime Minister @BoykoBorissov of Bulgaria to the White House! pic.twitter.com/0Xou6zD5qp